Le possibilità che Lino Guanciale potesse nuovamente interpretare il ruolo di Claudio Conforti nella fiction L'allieva, che arriverebbe così ad una quarta stagione, erano già molto basse. L'attore, infatti, aveva già dichiarato in passato di essere pago del lavoro fatto e di non non essere sicuro di voler prendere parte ad un nuovo capitolo della nota fiction. Dopo il tweet con gli auguri di Natale che aveva destato scalpore tra i fan, galvanizzati dall'idea di una prossima stagione anticipata dalla scritta "aspettando l'allieva 4" poi cancellata, il noto volto tv ha confermato le sue intenzioni.

Lino Guanciale non ci sarà

In un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, Lino Guanciale ha parlato non solo dei suoi progetti che lo vedranno impegnato nei prossimi mesi e altri di cui, invece, potremo già vedere l'esito del lavoro sul piccolo schermo. L'attore abruzzese, però, ha cercato di placare la curiosità relativa alla possibilità di una prossima apparizione nel ruolo del medico legale Claudio Conforti, accanto ad Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi:

Continuo sulla mia posizione: sono felice di aver girato anche la terza stagione e del percorso del mio personaggio Claudio Conforti. Credo però che sia sempre bene chiudere una storia quando l’interesse degli spettatori è forte, prima che ci si stanchi. E penso che in questo caso vada bene così.

Nulla che possa far presagire un ritorno e nulla che, in effetti, accerti un nuovo progetto incentrato su una quarta stagione, che potrebbe avere come protagonista un'altra coppia, cosa che non accade nei libri scritti da Alessia Gazzola.

Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi

Il prossimo 25 gennaio, invece, vedremo Lino Guanciale nella nuova fiction di Rai 1 tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Sarà il volto de "Il Commissario Ricciardi", protagonista di un noir ambientato nella Napoli degli Anni Trenta e che promette già di conquistare il pubblico che attende la messa in onda di questa fiction da quando nel 2019 era stata annunciata ed erano anche iniziate le riprese.