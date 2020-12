La Vigilia di Natale è arrivata una bellissima notizia per i fan di Alessandra Mastronardi e di Lino Guanciale, nonché per gli amanti della fiction di Rai1. È stato annunciato, infatti, che L'allieva 4 si farà. Una notizia che giunge inaspettata, dopo voci contrastanti che ritenevano le vicende di Alice Allevi e Claudio Conforti ormai concluse. In queste ore, il colpo di scena sulla quarta stagione.

L'annuncio di Endemol Shine Italy

Il profilo Instagram di Endemol Shine Italy, casa di produzione della serie tv L'allieva, ha fatto un regalo ai fan della fiction. Ha pubblicato un video con alcuni dei momenti che il cast ha trascorso sul set. Nel brevissimo filmato compaiono i volti più amati della serie tra cui Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale, Pierpaolo Spollon, Sergio Assisi, Antonia Liskova e Giorgio Marchesi. Ciò che ha colpito l'attenzione degli utenti, però, è stato l'hashtag che compare alla fine del video e che recita: "Aspettando L'allieva 4". Lo stesso riportato anche nel post: "Un regalo speciale per voi da tutto il cast de ‘L'allieva'. Buon Natale! #aspettandolallieva4". Il fatto che la casa di produzione si sbilanci e parli della quarta stagione, ha decisamente il sapore di una conferma ufficiale.

Mastronardi e Guanciale avevano espresso dei dubbi

Ricordiamo che mentre era in corso la terza stagione, infuriava il dibattito sulla quarta. Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale, inizialmente, sembravano pronti a dire addio ai personaggi di Alice Allevi e Claudio Conforti. In un secondo momento, invece, si erano detti favorevoli a valutare la possibilità di una nuova stagione, a condizione di portare in tv idee nuove. Pierpaolo Spollon aveva dichiarato a Fanpage.it: "Credo che la serie sia finita". La stessa convinzione era stata condivisa da Sergio Assisi. Giorgio Marchesi, invece, era apparso più ottimista. Ora non resta che attendere le prossime settimana per apprendere nuovi dettagli su ciò che vedremo in tv e su quale sarà il cast.