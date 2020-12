I fan più appassionati saranno contenti di sapere che a partire da oggi, 31 dicembre 2020, arriva su Netflix la quarta e ultima stagione de "Le terrificanti avventure di Sabrina", la nota serie televisiva prodotta dal colosso streaming che racconta le avventure di Sabrina Spellman. Purtroppo, già lo scorso luglio, era stato annunciato che non ci sarebbero stati nuovi capitoli dedicati alla storia della strega metà immortale e metà umana e questa notizia è stata tutt'oggi confermata.

La quarta stagione della serie

Se ben vi ricordate, la storia di Sabrina ricalca a grandi linee quella che per anni sono state le vicende della sit-com americana che portava il suo nome e che in maniera molto goliardica e scherzosa affrontava le avventure di questa strega imbranata e pasticciona, dall'aspetto tutt'altro che malefico. La trasposizione Netflix, ideata da Roberto Aguirre-Sacasa ha improntato la storia in maniera decisamente più sinistra, conquistando immediatamente l'attenzione dei fan che hanno premiato "Le terrificanti avventure di Sabrina", confermandolo stagione dopo stagione come uno dei prodotti Netflix più amati di questi anni. Saranno molte le avventure che dovrà affrontare la famiglia Spellman: nuovi nemici, alterazioni della realtà e finalmente dopo svariate minacce e pericoli l'arrivo a Greendale, dove Sabrina verrà aiutata dal suo alter ego e riuscirà a rimettere in moto la sua relazione con Nicholas Scratch.

Perché è l'ultima stagione

Come già annunciato a luglio scorso, la stagione che vedremo a partire dal 31 dicembre sarà l'ultima. Si conclude un ciclo, come rivelato in una dichiarazione rilasciata dalla protagonista in una recente intervista: "Sento che il finale soddisferà gli appassionati. Ci eravamo già approcciati alla quarta parte pensando potesse essere la fine dell'avventura, e infatti la storia di conclude, in un certo senso. Senza dire troppo, penso che le persone saranno abbastanza felici della conclusione". La serie, quindi, non avrà un prosieguo perché la piattaforma streaming ha ritenuto che la serie, nonostante il successo conquistato sin dal 2018, quando è comparsa per la prima volta su Netflix, ha esaurito la sua aura di attrazione per il pubblico e ha perciò deciso di concludere con gli otto episodi della quarta stagione le avventure della giovane strega.

Il cast de Le terrificanti avventure di Sabrina

Nel cast di quest'ultima stagione di Le terrificanti avventure di Sabrina torneranno Kiernan Shipka (la protagonista), Ross Lynch, Michelle Gomez, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Gavin Leatherwood, Tati Gabrielle, Chance Perdomo, Lucy Davis, Richard Coyle e Miranda Otto.