Arriva il 22 gennaio su Netflix Fate: The Winx Saga, la serie in live action ispirata all'omonimo cartone animato italiano, realizzato da Iginio Straffi. Sono sei gli episodi di cui si costituisce la nuova creatura della piattaforma streaming, che raccontano un mondo tutt'altro che fatato, ma pieno di insidie e segreti.

La trama di Fate: The Winx Saga

Con soli tre giorni di anticipo sul debutto della serie, Netflix ha deciso di rendere noto il trailer in queste ore e già dando un'occhiata alle prime immagini ci si rende conto che le protagoniste saranno messe continuamente alla prova, destinate a convivere con la loro magia e le loro emozioni. La serie porta la firma di Brian Young che ha curato anche cult come The Vampire Diaries e racconta le vicende di cinque fate che frequentano Alfea, l'accademia di magia di Oltre Mondo. Le cinque protagoniste impareranno ad usare la magia, ma dovranno fare i conti con le loro emozioni perché, come avranno modo di comprendere, sarà proprio la loro emotività a compromettere l'utilizzo dei loro poteri. Come per il cartone, anche nella serie, le vicende dei protagonisti ruotano attorno ad un personaggio principale che è quello di Bloom. La fata scoprirà avvenimenti del suo passato che la aiuteranno a trovare se stessa, ma dovrà anche difendersi da chi cercherà di annientarla.

Il cast della serie

Abigail Cowen che abbiamo visto in "Le terrificanti avventure di Sabrina" interpreterà Bloom. Il cast include anche Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella (vista in Fugitives, The Frankenstein Chronicles), Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra, Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix, Freddie Thorp nel ruolo di Riven (The Discovery of Witches), Danny Griffin nel ruolo di Sky (The Gentlemen), Theo Graham nel ruolo di Dane e Jacob Dudman nel ruolo di Sam (The Stranger). Il cast si completa con Eve Best (Nurse Jackie – Terapia d’urto), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Agents of SHIELD), Alexander Mcqueen (The Thick of It) e Eva Birthistle (The Last Kingdom).