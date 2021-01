Fate: The Winx Saga, la serie Netflix in live action ispirata al popolare cartone animato italiano creato da Iginio Straffi, è proprio quello che mancava nel catalogo della piattaforma di contenuti on demand. La serie disponibile dal 22 gennaio si conclude dopo sei episodi e ha come protagoniste nel ruolo delle fate Abigail Cowen, Elisha Applebaum, Hannah van der Westhuysen, Eliot Salt e Freddie Thorp.

La data d'uscita di Fate: The Winx Saga e la composizione di soli sei episodi – un formato ormai quasi abituale per gli standard Netflix – ha immediatamente accelerato le speculazioni sul rinnovo per una seconda stagione. La serie tv è considerato un trampolino di lancio definitivo per attrici come Abigail Cowen, che già sono state coinvolte in produzioni dark-fantasy come Le fantastiche avventure di Sabrina e le possibilità per una seconda stagione sono davvero reali.

Fate: The Winx Saga 2, la data d'uscita della seconda stagione

Non c'è ancora una data d'uscita ufficiale per una seconda stagione di Fate: The Winx Saga 2, ma come è ovvio, Netflix ha messo le mani su un progetto in grado di infinite possibilità. Su Netflix, è disponibile anche la serie d'animazione che è stata rinnovata già dalla piattaforma. Per questo, il rinnovo appare scontato proprio come è stato per altre produzioni come Bridgerton. L'ufficialità di Netflix arriva generalmente a poco più di un mese di distanza dalla data d'uscita di una serie, il tempo necessario per calcolare l'indice di gradimento e avere le idee chiare su come una serie è stata accolta dagli abbonati di tutto il mondo.

Fate: The Winx Saga, il cast completo

Una seconda stagione di Fate: The Winx Saga porterà a una conferma della maggior parte dei suoi protagonisti, soprattutto le ragazze impegnate nei ruoli delle fate.

Abigail Cowen nel ruolo di Bloom;

Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella;

Precious Mustapha nel ruolo di Aisha;

Eliot Salt nel ruolo di Terra

Elisha Applebaum nel ruolo di Musa;

Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix;

Freddie Thorp nel ruolo di Riven;

Danny Griffinnel ruolo di Sky;

Theo Graham nel ruolo di Dane;

Jacob Dudman nel ruolo di Sam;

Eve Best nel ruolo di Farah Dowling;

Robert James-Collier nel ruolo di Silva;

Josh Cowdery nel ruolo di Mike Peters.

La serie di Brian Young, già autore di The Vampire Diaries, segue la storia di cinque fate che frequentano l'accademia di magia Oltre Mondo, di nome Alfea. Le fate impareranno a usare la magia e diventeranno amiche. Tutto ruota intorno alla protagonista Bloom, proprio come il cartone animato, che si ritroverà al centro di una lotta millenaria contro nemici che rispondono al nome di Bruciati, entità che minacciano gli abitanti dell'Oltre Mondo.