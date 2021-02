È uno sfogo tra le lacrime quello di Beatrice Buonocore, dopo la mancata scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne. Il ragazzo ha deciso di lasciare il dating show di Maria De Filippi insieme a Chiara Rabbi, nella puntata andata in onda mercoledì 10 febbraio. Le prime parole di Beatrice mostrano tutta la sua delusione ma anche la consapevolezza di essere maturata grazie a questa esperienza.

Le lacrime di Beatrice

La giovane corteggiatrice ha parlato in uno video registrato dopo la scelta di Davide e trasmesso sul sito di Witty. Ha confessato che aveva già messo in conto di incassare un "no" da Donadei, benché una parte di lei ci abbia sperato sino alla fine. Il suo bilancio è comunque positivo per quanto riguarda la crescita personale.

Me lo aspettavo. Però un conto è aspettarselo e sperare sempre un po', un conto è sentirselo dire. Sono venuta qua veramente per cercare qualcosa. Non ero io quel qualcosa per lui. Non posso farci niente. Gli ho detto di scegliere con il cuore e mi sono data la zappa sui piedi da sola. Ora torno a casa, studio e faccio le mie cose. Ho capito che sono un po' str…, un po' bimba e sono diventata un po' più grande da cinque mesi fa: è bello. Ho capito chi sono sono orgogliosa di quello che sono diventata. Anche se non me lo dice mai nessuno sono orgogliosa di me (video).

Il primo selfie di Davide Donadei e Chiara Rabbi

Intanto, sui profili della trasmissione è apparso il primo selfie che mostra insieme Davide Donadei e Chiara Rabbi. "Mi ero preparata il discorso per il tuo "no". Non ti avrei attaccato, vi avrei augurato di trovare quello che cercavate", ha ammesso sportivamente Chiara nel primo video dopo la scelta. Lei e Davide sono usciti felici dalla trasmissione, pronti a iniziare un futuro insieme nonostante la distanza geografica – lui è di Parabita, Lecce, lei di Roma – e le difficoltà di questo periodo di emergenza sanitaria (qui tutta la diretta minuto per minuto della scelta).