Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne che ha visto cadere in studio la romantica pioggia di petali rossi, i due hanno anche pubblicato le prime foto social. La foto di coppia è stata pubblicata da entrambi nelle Instagram Stories. I due si trovano a Milano e si stanno godendo queste prime settimane da fidanzatini. Occorre sottolineare, infatti, che la scelta è avvenuta il 9 febbraio, ma è andata in onda dieci giorni dopo.

Le prime foto di coppia

La prima foto di coppia pubblicata da Sophie Codegoni dopo la scelta di Matteo Ranieri è decisamente romantica. La tronista ha pubblicato una foto mentre bacia teneramente il suo nuovo fidanzato. Lo scatto è accompagnato da una sola, ma significativa, parola: "Insieme". Anche l'immagine pubblicata da Matteo Ranieri ritrae un bacio ma filtrato da una mascherina. Sullo sfondo svetta imponente il Duomo di Milano. Il corteggiatore che, a differenza di Giorgio Di Bonaventura, è riuscito a conquistare il cuore della modella, ha ironizzato: "Esterna numero 13".

in foto: La scelta di Sophie Codegoni

Le promesse di Matteo a Sophie

Dopo la scelta, i due si sono confidati in un'intervista rilasciata a Witty TV. Matteo Ranieri non ha nascosto la sua felicità e il suo sollievo per avere avuto la possibilità di lasciare Uomini e Donne mano nella mano con Sophie: "Credo sia indescrivibile a parole quello che ho provato. Come se avessi ricevuto tutto quello che volevo ricevere. Penso di essere il ragazzo più felice d’Italia se non del mondo". Infine, ha voluto farle delle importanti promesse: