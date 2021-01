Nella puntata del Grande Fratello Vip del 18 gennaio, Pierpaolo Pretelli ha incontrato il fratello Giulio dopo le interviste rilasciate da quest’ultimo anche a proposito del rapporto nato nella Casa tra l’ex velino e Giulia Salemi. L’intervista realizzata da Fanpage.it a Giulio è stata registrata il 7 gennaio scorso e contestualmente pubblicata. Era stata trasmessa in diretta al GF l’11 gennaio, scatenando la dura reazione di Pierpaolo e la delusione di Giulia Salemi, coinquilina con la quale Pretelli sta vivendo un flirt. Nell’intervista, tra le altre cose, Giulio parlava del rapporto tra il fratello e Giulia e confermava la sua simpatia per Elisabetta Gregoraci, ex concorrente del GF Vip a cui Pierpaolo si era avvicinato durante i primi mesi vissuti nella Casa. Quelle frasi avevano ferito sia Pierpaolo che Giulia, che ne avevano parlato a più riprese nella Casa, e spinto Alfonso Signorini e la produzione del GF Vip a organizzare un incontro tra i due.

Giulio Pretelli al GF Vip: “Le cose sono state fraintese”

In diretta al GF, una volta di fronte al fratello Pierpaolo, Giulio ha fatto parzialmente dietrofront e dichiarato che le frasi attribuitegli sarebbero diverse rispetto a quelle pronunciate. “Le cose sono state fraintese. Sei al Grande Fratello ed è possibile che i giornalisti ti chiamino per sentire le tue cose. Ho detto A e hanno scritto B. Fidati, hanno scritto A per B”, ha spiegato al fratello, “Sono di un mese fa, sono di Natale, sono uscite ora (L’intervista di Fanpage.it con Giulio Pretelli è stata registrata il 7 gennaio e pubblicata il giorno stesso, ndr). Non abbiamo dato delle preferenze, non abbiamo detto che Giulia non ci piace, assolutamente. Sono qui per questo, perché ci sono stati dei fraintendimenti. Non abbiamo detto che Giulia non ci piace, non abbiamo dato delle preferenze”.

A difendere il lavoro dei giornalisti che hanno intervistato Giulio era stato il conduttore Alfonso Signorini che ha confermato di avere sentito dire al giovane le stesse cose anche in tv: “Giulio, scusami, ma mi dà molto fastidio quello che stai dicendo. La scusa che i giornalisti si inventino le interviste puoi anche tenerla a casa perché sono balle tue. Io personalmente ti ho visto nei vari programmi televisivi dove ammiccavi facendo capire che stavi dalla parte di tua mamma e che ai tuoi non piace Giulia”.

L’audio dell’intervista a Giulio Pretelli

Per sgomberare il campo da eventuali dubbi, Fanpage.it ha deciso di pubblicare la registrazione audio dell’intervista con Giulio Pretelli nelle parti in cui il giovane parla del rapporto tra il fratello Pierpaolo, Giulia Salemi ed Elisabetta Gregoraci. Un atto dovuto che dimostra che nulla di quanto è stato scritto è frutto della libera interpretazione del giornalista.