in foto: Foto di Salemi e Pretelli per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Fariba Tehrani ha rotto il silenzio. La madre di Giulia Salemi ha rilasciato un'intervista nella quale ha detto la sua non solo su Pierpaolo Pretelli, ma anche su Elisabetta Gregoraci. La cinquantottenne ha spiegato che fino ad ora, è stata una sua scelta non esporsi. Ci teneva che stavolta la figlia facesse il suo percorso senza influenze esterne. Ha accettato di fare solo l'intervista per il magazine diretto da Alfonso Signorini.

Fariba Tehrani su Pierpaolo Pretelli

Il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si fa sempre più intimo. I due, ormai, vivono la loro relazione senza nascondersi, godendosi a pieno questo sentimento che sta sbocciando sotto le telecamere del Grande Fratello Vip. In merito al modo in cui Giulia si è gettata a capofitto nella relazione con Pierpaolo, Fariba ha commentato: "Giulia ha 27 anni e se per certe cose è cresciuta e maturata in fretta, per altri versi è ancora un'adolescente che vive di istinto e il suo cuore prevale sulla ragione. Non so se possiamo parlare di innamoramento, ma la vedo felice e spensierata". Quindi ha aggiunto di aver notato una certa somiglianza tra Giulia e Pierpaolo, ritiene condividano gli stessi sogni.

Il commento su Elisabetta Gregoraci e sulla madre di Pretelli

Fariba Tehrani giustifica il fatto che Pierpaolo Pretelli si sia dimostrato prima interessato ad Elisabetta Gregoraci, poi desideroso di dare un'altra opportunità alla sua relazione con Ariadna Romero e infine, quasi innamorato di Giulia Salemi. La donna ritiene sia normale per la sua giovane età: "Un ragazzo di trent’anni che vive un’esperienza forte emotivamente come il Gf Vip, è normale che sia confuso. Nella casa vivono in una bolla, quando sarà fuori, la verità uscirà e lui capirà dove lo guideranno i suoi veri sentimenti. Io sarò pronta in ogni caso ad abbracciare mia figlia". Quindi ha spezzato una lancia a favore della madre di Pierpaolo Pretelli, pesantemente criticata per avere consigliato al figlio di limitare le effusioni con Giulia Salemi:

"Povera signora, non ha detto niente di male, ma alcuni fan l'hanno male interpretata e l’hanno attaccata, mi è dispiaciuto per lei. […] Il male è negli occhi di chi guarda e qui invito caldamente tutti i fan a mantenere il rispetto sia per la signora Pretelli, sia per Elisabetta Gregoraci e sono sicura che Giulia la pensa come me".

Infine, ha risposto a Elisabetta Gregoraci che ha accusato Giulia Salemi di avere inviato dei messaggi a Flavio Briatore: "A Elisabetta, che tra l’altro mi piace da sempre, dico che il suo ex marito ha dei locali e mia figlia fa l’influencer, a questo si riduce il rapporto e tutto è confermato da chi era presente. Tutto il resto, per me, è fiction".