In occasione del 32esimo compleanno di Dayane Mello, Simona, madre di Stefano Sala, ha voluto mandare una lettera alla modella brasiliana. Dayane è in finale ma sta vivendo un momento particolarmente difficile, segnato soprattutto dalla morte del fratello Lucas, una notizia che l’ha raggiunta mentre si trovava nella Casa. A sostenerla dalla Casa non sono solo i suoi fan e la piccola Sofia, nata dal legame con Stefano Sala. Le vuole profondamente bene anche Simona, madre del modello, che le ha scritto una lettera per ricordarle il suo affetto.

La lettera di Simona, madre di Stefano Sala

“Carissima Dayane, buon compleanno. So che non hai lo spirito per festeggiare perché hai dovuto vivere un dolore improvviso e insopportabile. Ma questo non vuol dire che il tuo compleanno non sia importante e ti auguro di viverlo con la consapevolezza dell’amore che ti circonda, sia lì in casa che fuori”, comincia così la lettera che Simona ha mandato a Dayane. Una lettera in cui la donna, nonna della piccola Sofia, ha voluto ricordarle il suo affetto:

Ti ho sentito dire tante volte che non hai nessuno e mi dispiace tanto perché tu non hai una sola famiglia, ma ben due: quella del lago e quella in Brasile. Due famiglie tanto diverse ma sulle quali potrai sempre contare. Perché entrambe vogliamo solo il tuo bene. E poi noi, tesoro, abbiamo quel gioiello di Bubi che ci legherà con amore tutta la vita. Dayane, anche se a volte abbiamo avuto dei problemi, io ci sono. Puoi contare su di me perché io ti conosco. So che sei un po’ pazzerella ma anche fragile, sensibile, nascondi un cuore buono. Quindi, tesoro, stai tranquilla, pensa a te. Tutta la nostra grande famiglia ti aspetta. Auguri, ti voglio bene. Simona.

Dayane Mello: “Con Simona e Stefano Sala ho trovato una seconda famiglia”

Dayane si è commossa di fronte alle parole di Simona e le ha confermato il suo affetto e la sua profonda riconoscenza: “Con loro ho trovato una seconda famiglia. Mi sono trovata benissimo perché hanno i miei stessi valori. Simona ha rinunciato a tutta la sua vita per crescere i suoi figli. Ama mia figlia, se ne prende cura, dovrò ringraziarla tutti i giorni della mia vita per tutto quello che ha fatto per me”.