Quella del Grande Fratello Vip, dopo cinque mesi di edizione, è ormai una grande famiglia. Non solo dentro la Casa, dove tutti i partecipanti si sono stretti intorno al dolore di Dayane Mello, ma anche fuori. Gli ex concorrenti hanno partecipato al lutto della modella brasiliana, che ha perso il fratello Lucas, con tanti messaggi pubblicati sui social. Unanime è il sostegno nei confronti della Mello, che per il momento ha deciso di restare al Gf Vip: a causa delle norme anti Covid è impossibilitata a partire per il Brasile.

Il cordoglio degli ex volti del GF Vip

Da Elisabetta Gregoraci a Francesco Oppini (che ha deciso di rinviare un'intervista prevista per ieri), da Cristiano Malgioglio a Giacomo Urtis, da Mario Ermito a Patrizia De Blanck, sono moltissimi i commenti (che trovate nella gallery in alto). Tutti esprimono vicinanza alla famiglia di Dayane e la abbracciano a distanza, compreso Paolo Brosio che si è espresso con un video pubblicato dalla Bosnia (in basso). Sonia Lorenzini chiede di evitare commenti negativi e di odio: in generale, nonostante non siano mancate le critiche nei confronti della Mello per la scelta di restare al GF, anche sui social la solidarietà alla concorrente è fortissima. Non solo sono arrivati commenti di sostegno dai famigliari dei gieffini, da Alba Parietti alla mamma di Tommaso Armanda Frassinetti ai famigliari di Andrea Zenga, ma anche i fandom hanno messo da parte le rivalità e i confronti piccati per far posto al cordoglio.

Al Gf Vip vogliono anticipare la finale

in foto: Dayane con il papà e i fratelli Juliano e Lucas

L'atmosfera nella Casa è comprensibilmente mutata, dal momento che il lutto di Dayane ha lasciato sconvolti anche gli altri concorrenti. Al punto che i Vip stanno pensando di lasciare in gruppo il GF, chiedendo che la finale venga anticipata a lunedì 8 febbraio. Ormai è poca la voglia di giocare e continuare a fare televisione, dopo un evento così scioccante: Lucas Mello ha perso la vita in un incidente stradale, appena un mese prima di compiere 27 anni. Ieri sera, dentro la Casa, il gruppo ha reso omaggio al ragazzo facendo volare una lanterna sopra i tetti di Cinecittà.