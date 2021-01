Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip, finisce nell’occhio del ciclone per il modo in cui ha deciso di raccontare la crisi vissuta da Maria Teresa Ruta nella Casa. Il conduttore stava elencando per il pubblico i temi principali della puntata, includendo, com’è ovvio che sia, anche il momento difficile vissuto dalla Ruta in settimana quando, senza riuscire a trattenere lacrime e urla, si era sfogata con i suoi compagni di avventura. Signorini, nel lanciare la clip che ha riassunto la crisi di Maria Teresa, ha detto: “Maria Teresa ha perso completamente la brocca e si è sfogata così von i suoi compagni di avventura. Guardiamola perché ne vale davvero la pena”. Terminato il video, il conduttore, imitando quanto visto poco prima, ha alzato la voce e detto: “Basta! Lo dico anch’io: basta!”, per poi sciogliersi in un sorriso.

La crisi di Maria Teresa Ruta

Maria Teresa Ruta è stata vittima di una crisi nella Casa, avvenuta a poche ore dalla scorsa puntata. La donna si era sciolta in lacrime, rifugiandosi in piscina, stanca delle difficoltà vissute nella Casa fino a oggi. A innescare la miccia che l’ha fatta esplodere era stato il confronto con Cecilia Capriotti che l’aveva accusata di averla nominata, tradendo il loro rapporto. Maria Teresa, già provata dai mesi vissuti nella Casa, è esplosa e ha avuto una crisi che è stata al centro del racconto dalla Casa di questa settimana.

I motivi della crisi di Maria Teresa Ruta

Nel corso della puntata del GF Vip in onda lunedì 18 gennaio, Maria Teresa Ruta avrà modo di spiegare i motivi della sua crisi. Difficile immaginare sia stato solo il confronto con Cecilia Capriotti a innescare il suo fastidio. È più probabile che il confronto con la donna abbia rappresentato solo la goccia che ha fatto tracimare il suo malumore. A sostenerla da lontano anche la figlia Guenda Goria, ex concorrente del reality show che ha cercato di far arrivare alla madre il suo sostegno, cercando di supportarla da lontano.