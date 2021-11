James Casella, il figlio di Giucas Casella al Grande Fratello Vip: “Papà, ti amo” Nel giorno del suo compleanno, l’illusionista-mentalista è stato omaggiato con la presenza di suo figlio, James Casella.

Tra le sorprese della diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip c'è certamente quella per Giucas Casella. Nel giorno del suo compleanno, l'illusionista-mentalista è stato omaggiato con la presenza di suo figlio, James Casella. Nella casa del Grande Fratello Vip tutti meravigliati dalla presenza di James e dalla sua somiglianza: "È incredibile, è Giucas da giovane".

L'arrivo di James Casella

James Casella arriva in giardino con il padre "freezato": "Sono venuto qua solamente per te perché ogni anno siamo stati insieme per il tuo compleanno e sai per me quanto è importante farti gli auguri. Ti stai dimostrando la grande persona che sei e che sei sempre stato. Mi manchi tantissimo, stiamo tutti bene e tu stai andando bene". James Casella continua: "Mio padre non ha filtri come avete potuto notare, dice sempre tutto quello che pensa e non ha freni, non si blocca".

Giucas Casella vuole abbracciarlo ma non può

Giucas Casella vorrebbe tanto abbracciarlo ma non può per la questione Covid. Viene fermato in tempo dai coinquilini della casa: "Mio figlio è bello come il sole! James ti amo tantissimo. Mio figlio è la mia vita ed è veramente tutto per me". Interviene Alfonso Signorini: "Giucas, sei proprio un papà fortunato".

James Casella, la scheda del figlio di Giucas

Nato a Roma nel 1987, James Casella è nato a Roma nel 1987 ed è il figlio di Giucas Casella e Carol Torr. È un medico specializzato in chirurgia generale. Dopo la laurea in medicina, ha lavorato prima presso l'ospedale San Camillo Forlanini di Roma e poi al Nuovo Ospedale dei Castelli, in provincia di Roma, dove tutt'ora lavora. Ha vissuto la sua infanzia per lo più con il padre e la sua compagna, Valeria Perilli, senza avere alcun rapporto con la madre. Quando ha compiuto 30 anni, James ha deciso di riallacciare i rapporti con lei. James ha una moglie di nome Livia e un figlio, di nome Giacomo. Proprio con la nascita di Giacomo, Giucas Casella è diventato nonno per la prima volta.