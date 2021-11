Al GF Vip sorpresa di Mara Venier a Giucas Casella, nessun accenno alla morte di Giampiero Galeazzi Mara Venier al Grande Fratello Vip per gli auguri a Giucas Casella a pochi giorni dalla scomparsa di Galeazzi, che con loro aveva condiviso alcune edizioni di Domenica In.

A cura di Andrea Parrella

Le sorprese per Giucas Casella nel giorno del suo compleanno hanno occupato tutta la prima parte della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 15 novembre. Protagonista assoluto di questa edizione, Giucas Casella ha festeggiato in casa i suoi 72 anni e tra le sorprese a lui riservate c'è stato l'intervento della storica amica e collega Mara Venier, che ha telefonato in diretta durante la trasmissione.

"Ti ho pensato molto in questi giorni", ha detto Mara Venier, alludendo al passato professionale e personale trascorso insieme. Tante le edizioni di Domenica In condotte da Mara Venier alle quali ha partecipato come presenza fissa lo stesso Casella. Proprio in quegli anni, con loro su Rai1 c'era Giampiero Galeazzi, morto pochi giorni fa. Nonostante i ricordi riaffiorati, sia la produzione che la stessa Mara Venier hanno evitato di dire a Casella della morte di Giampiero Galeazzi, non a caso lo stesso Signorini, percependo che la conversazione tra Venier e Casella potesse andare in quella direzione, ha immediatamente cambiato discorso, invitando Venier in trasmissione: "Mara, lo sai, questa è casa tua: quando vuoi!".

Signorini invita Mara Venier al GF Vip

All'invito di Alfonso Signorini ad andare in trasmissione come ospite, la conduttrice di Domenica In risponde: "Se mi danno il permesso dalla Rai, sarò subito da voi". Poi il messaggio a Katia Riccarelli: "Ti vedo felice, Katia. Ti vedo serena. Mi manchi tanto e non vedo l'ora di riabbracciarti".

Giampiero Galeazzi, il ricordo di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier aveva ricordato Giampiero Galeazzi proprio a Domenica In, dedicandogli l'apertura di trasmissione: "Abbiamo perso un amico, ho perso Bisteccone mio con cui ho condiviso amicizia, lavoro e anni che rimarrano sempre. Giampiero rimarrà sempre con me e non se ne andrà mai".