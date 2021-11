Mara Venier ricorda Giampiero Galeazzi: “Bisteccone mio, rimarrai sempre con me” Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ricorda l’amico scomparso Giampiero Galeazzi: “Bisteccone mio non se ne andrà mai, sarà sempre con me”.

Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier non poteva non aprire con un omaggio al grande Giampiero Galeazzi, scomparso il 12 novembre all'età di 75 anni. Mara Venier ospita in studio gli amici e i colleghi di una vita: Fabrizio Mattei, Sinisa Mihajlovic, Marino Bartoletti, Stefano Masciarelli e tanti altri. "L'ho portato in maniera folle nel mondo dello spettacolo" dice Mara Venier "Abbiamo perso un amico, ho perso Bisteccone mio con cui ho condiviso amicizia, lavoro e anni che rimarrano sempre. Giampiero rimarrà sempre con me e non se ne andrà mai".

La testimonianza di Marino Bartoletti

La storia di Giampiero Galeazzi legata alla Domenica In di Mara Venier è grazie all'intuizione della Rai di quel periodo, cioè quella di inserire "90° minuto" – trasmissione all'epoca estremamente popolare – all'interno del contenitore domenicale di "Domenica In". Marino Bartoletti commenta: "Era perfettamente incastonato nella trasmissione, poi però accelerava. Io gli dicevo rallenta un pochino e si vestiva da torero, poi si vestiva da topolino. Abbiamo avuto qualche incomprensione quando ero il direttore di RaiSport, mi divertivo come un pazzo ma non potevo dirglielo".



Fabrizio Maffei: "Sapeva oltrepassare i limiti"

Fabrizio Maffei, storico amico e collega di Giampiero Galeazzi, anche lui è stato suo direttore: "Io ho conosciuto Giampiero Galeazzi quando aveva 20 anni. Era bello come un dio greco. Me ne ha fatte di tutti i colori. Era un uomo a cui piaceva scherzare e giocare e ci si trovava in una redazione di ragazzi. Dopo di lui vennero Donatella Scarnati, Jacopo Volpi e tanti altri. Si capiva che lui però aveva un altro passo. Aveva la capacità di oltrepassare tutti i limiti. Giampiero non si fermava davanti a niente, per avvicinare l'Avvocato Gianni Agnelli gli urlò contro: "Avvocà, nella Ritmo che m'ha dato me ce piove".