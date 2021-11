È morto Giampiero Galeazzi A darne notizia alcuni colleghi giornalisti come Massimo Caputi, sui social. Il giornalista aveva 75 anni.

A cura di Andrea Parrella

È morto Giampiero Galeazzi, storico giornalista Rai che ha raccontato alcune delle più grandi gesta sportive italiane. A darne notizia alcuni colleghi giornalisti come Massimo Caputi, sui social. Galeazzi aveva 75 anni ed era tornato in televisione nelle ultime stagioni, raccontandosi a Domenica In, ospite di Mara Venier, dopo un periodo di lontananza dalla Tv.

La carriera di Giampiero Galeazzi come giornalista sportivo

Difficile riassumere la sua carriera in poche parole, Galeazzi è stato autentico protagonista di una stagione d'oro della Rai in cui il servizio pubblico televisivo ha narrato momenti di sport indimenticabili. Dal calcio, al tennis, al canottaggio, con la sua voce ha raccontato le imprese dei fratelli Abbagnale, il secondo scudetto del Napoli direttamente dagli spogliatoi del San Paolo ed è stato per diverse stagioni il conduttore di Novantesimo Minuto.

La Tv con Mara Venier, gli anni di Bisteccone

Il sodalizio con Mara Venier, fu lei a dargli il soprannome "Bisteccone", gli ha permesso di andare anche oltre lo sport, come parte del cast fisso di Domenica In per diverse edizioni. Eccentrico e sui generis, con la sua imponente presenza scenica e la padronanza di uno stile di comunicazione molto popolare, Giampiero Galeazzi è inevitabilmente diventato anche un personaggio cult, icona di programmi come Mai Dire Gol che riprendendo gaffe e momenti involontariamente comici ha consegnato Galeazzi alla leggenda televisiva.

L'ultima volta in Tv a Domenica In nel 2018

Nel dicembre del 2018 Galeazzi era tornato in Tv dopo una lunga assenza, proprio ospite di Mara Venier. In quell'occasione era apparso visibilmente provato dal punto di vista fisico, al punto da alimentare dubbi sulle sue condizioni di salute. In quell'occasione aveva incassato l'incoraggiamento e l'affetto della conduttrice che era stata anche discreta nel non voler indagare pubblicamente sulle sue condizioni.