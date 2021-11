L’addio di Mara Venier a Giampiero Galeazzi: “Bisteccone mio, se ne va un pezzo della mia vita” Con un post su Instagram, Mara Venier ricorda con affetto l’amico e collega Giampiero Galeazzi, scomparso all’età di 75 anni. I due erano legati da una profonda amicizia.

A cura di Elisabetta Murina

Appresa la notizia della morte di Giampiero Galeazzi, Mara Venier ha voluto ricordare con affetto l'amico e collega con un post su Instagram: "Bisteccone mio… se ne va un pezzo importante della mia vita".

Il ricordo di Mara Venier

Sui social, Mara Venier ha condiviso una foto con Giampiero Galeazzi, scomparso oggi (12 novembre) all'età di 75 anni, scrivendo: "Bisteccone mio… se ne va un pezzo importante della mia vita". I due sono stati per anni colleghi di Domenica In ed erano legati da un profondo e sincero rapporto di amicizia, oltre che da un sodalizio lavorativo. Era stata proprio la conduttrice a consacrare il soprannome "Bisteccone", che gli aveva dato Gilberto Evangelisti nei primi anni in Rai. Grazie a "zia Mara", Galeazzi era andato oltre lo sport, entrando nelle case degli italiani la domenica per molto tempo.