La vita privata di Giampiero Galeazzi, la moglie Laura e i due figli Giampiero Galeazzi era sposato con Laura, di cui non si hanno molte informazioni, ed era padre di due figli, Susanna e Gianluca, entrambi giornalisti.

A cura di Elisabetta Murina

Oggi, 12 novembre, è morto Giampiero Galeazzi, all'età di 75 anni. Lo storico giornalista Rai, nato a Roma nel 1946, era sposato con Laura, di cui non si hanno molte informazioni, e aveva due figli, Susanna e Gianluca, entrambi giornalisti. Era anche nonno della piccola Greta, nata nel 2017 dall'amore tra la sua primogenita e Mattia Mirabella.

Laura, la moglie di Giampiero Galeazzi

Lontano dagli studi televisivi, Giampiero era sposato con Laura, una donna riservata, di cui non si hanno molte informazioni. Non si sa, infatti, nemmeno quale sia il suo cognome o la sua professione. Il noto giornalista Rai, conduttore di 90esimo minuto e per anni al fianco di Mara Venier a Domenica In (che ha voluto ricordarlo con un post sui social), è riuscito a separare la sua vita privata da quella lavorativa. E nel 2018, proprio nello stesso studio che per anni lo aveva ospitato come conduttore, aveva rilasciato l'ultima intervista, in sedia a rotelle, parlando anche delle sue condizioni di salute: "Io penso che questa mia vita mi abbia dato tantissimo. Mi mancano da fare gli ultimi 500 metri". E commosso, aveva abbracciato la padrona di casa, che lo aveva rassicurato dicendogli che era ancora tanta la strada da percorrere.

I due figli, Gianluca e Susanna Galeazzi

Susanna Galeazzi e Giampiero Galeazzi

Dal matrimonio con Laura, Giampiero ha avuto due figli, Gianluca e Susanna, nati rispettivamente nel 1975 e nel 1978. Entrambi hanno seguito le orme del padre e hanno intrapreso una carriera nel giornalismo. La primogenita è un volto noto del TG5 e il secondo è un giornalista nella redazione di La7. La figlia, che da poco lo aveva resto anche nonno di una nipotina, parlando del padre in un'intervista a Il Tempo, ha dichiarato: "Mio padre e mia madre sono insieme da quarant’anni e anche questo per me e mio fratello è un valore che ha strutturato in modo profondo la nostra famiglia”.