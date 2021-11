Mara Venier telefona a Giucas Casella: “Se la Rai mi da il permesso, vengo al GfVip” La telefonata in diretta della conduttrice di “Domenica In” a Giucas Casella per il suo compleanno: “Se mi danno il permesso dalla Rai, vengo a trovarti”.

Le sorprese per Giucas Casella non sono finite. Nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip, in occasione del suo compleanno, dopo aver ricevuto la visita di suo figlio, James Casella, riceve anche la telefonata di auguri di Mara Venier. All'invito di Alfonso Signorini a venire come ospite – "Mara, lo sai, questa è casa tua: quando vuoi!" – la conduttrice di Domenica In risponde: "Se mi danno il permesso dalla Rai, sarò subito da voi". Poi il messaggio a Katia Riccarelli: "Ti vedo felice, Katia. Ti vedo serena. Mi manchi tanto e non vedo l'ora di riabbracciarti".

Una settimana da ricordare

Certamente è stata una settimana da ricordare per Mara Venier, con la morte di Giampiero Galeazzi che l'ha colpita al cuore. Proprio sulla notizia del giornalista sportivo della Rai, morto a 75 anni, nessuno ha informato ancora Giucas Casella e l'intervento di Mara Venier poteva forse fungere allo scopo. Nell'intervento, Mara Venier ha ricordato quanto è legata a Giucas Casella e poi ha salutato in maniera accorata Katia Ricciarelli, riservando per lei tantissimi complimenti.

Mara Venier verrà al GfVip?

Mara Venier verrà al Grande Fratello Vip? Non sarebbe certo la prima volta che un talent che ha un contratto in essere con il servizio pubblico passi una serata come ospite nella tv commerciale concorrente. È già successo numerose volte, persino all'inverso, da Mediaset alla Rai (ricordate Maria De Filippi al Festival di Sanremo, vero?). Così, Mara Venier potrebbe tornare a Mediaset come ospite del Grande Fratello Vip per una notte. Difficile, ma non impossibile. Per lei, l'ultima volta è stata nel 2017, in giuria popolare a "Tu sì que vales", un posto che poi ha lasciato a Iva Zanicchi per un anno mentre è di Sabrina Ferilli, ormai da tre stagioni. Ma sarà davvero possibile?