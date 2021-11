Giucas Casella ipnotizza lo studio del GF Vip, una foto rivela che il momento era preparato Il numero di Giucas Casella nello studio del Grande Fratello VIP non ha avuto il risultato desiderato. Il concorrente del reality ha improvvisato un’ipnosi ma il pubblico ha subito notato un ‘dettaglio’. Sul web circola l’immagine del gobbo del GF VIP che ha messo in discussione la veridicità del programma.

A cura di Gaia Martino

Giucas Casella è sicuramente uno dei personaggi più chiacchierati dell'edizione in corso del Grande Fratello VIP. L'illusionista, nel corso della puntata in diretta andata in onda lunedì 1 novembre, si è reso protagonista dello studio di Alfonso Signorini. Il concorrente ha lasciato temporaneamente la Casa di Cinecittà per esibirsi avanti al conduttore, alle opinioniste ed a tutti i presenti, con il suo ‘cavallo di battaglia'. Quello delle mani intrecciate che rimangono unite sopra la testa grazie all'ipnosi è il trucco più conosciuto di Giucas Casella: purtroppo il numero ‘esilarante' che ha coinvolto tutti è stato ‘rovinato' da un dettaglio che non è sfuggito al web.

Giucas Casella e l'ipnosi al GF Vip, il pubblico resta deluso

Giucas Casella, emozionato, è stato protagonista dello studio del Grande Fratello VIP nell'ultima puntata del reality andata in onda. Il celebre personaggio televisivo, attuale concorrente del programma di Alfonso Signorini, è uscito momentaneamente dalla Casa per svolgere un numero di illusionismo in diretta, su Canale 5. Dopo aver coinvolto tutti, ha fatto intrecciare le mani sopra la testa:

Stringete e legate le vostre mani sempre di più, fatelo tutti. Sentite che si saldano sempre di più. Io conterò da uno fino a tre e penserò io a slegarle. Si slegheranno solo quando lo dico io.

Non tutti hanno preso sul serio il gioco eccetto Adriana Volpe e Sonia Bruganelli: le due opinioniste del reality non sono riuscite a slegare le loro mani. L'episodio avrebbe potuto destare curiosità e generare stupore ma non è andata così. Sul web, poco dopo l'esibizione di Giucas, è stata diffusa un'immagine che non lascia troppo spazio all'immaginazione: si tratta del gobbo del programma fotografato da un fan super attento. Sul mini schermo compariva l'indicazione: