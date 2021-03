È ufficiale. Tommaso Zorzi è uno degli opinionisti dell'Isola dei famosi 2021. Affiancherà Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi nell'edizione condotta da Ilary Blasi. L'annuncio di Mediaset è arrivato in queste ore. La notizia, però, era trapelata già da qualche giorno. Ieri sera, lo stesso influencer l'aveva confermata su Twitter, salvo poi cancellare in fretta e furia il post, probabilmente per attendere che fosse Mediaset a comunicare ufficialmente il suo ruolo di opinionista nell'adventure game. In tantissimi hanno gioito sapendo di poterlo rivedere presto in televisione dopo la vittoria al Grande Fratello Vip. Non sono mancati, tuttavia, gli hater. Coloro che non hanno mai nutrito simpatia per lui nel corso del reality, non hanno esitato a esprimere il loro disappunto sui social. La risposta di Tommaso Zorzi non si è fatta attendere.

Tommaso Zorzi e l'ironia sui fegati amari degli hater

Poco prima che Mediaset annunciasse ufficialmente che Tommaso Zorzi sarà l'opinionista dell'Isola dei famosi 2021, l'influencer aveva già notato un po' di maretta sui social. Zorzi non si è lasciato di certo rovinare la giornata dall'indignazione dei suoi detrattori. Nelle Instagram Stories (vedi il video in alto, ndr) ha commentato: "Sapete che vi devo dare una notizia. Sto già leggendo in giro gente alla quale sta venendo un fegato amaro. Cattivi, amore. Godo. Fatevelo venire il fegato amaro, non è un problema mio se a voi viene il fegato amaro".

Non appena la notizia è stata resa ufficiale, poi, Tommaso ha fatto sapere che non gli spetterà solo il ruolo dell'opinionista, ma avrà anche un programma in onda sul sito di Mediaset, nel quale parlerà dell'Isola dei famosi insieme ai suoi ospiti: "È ufficiale, è uscito il comunicato Mediaset. Sarò un opinionista dell'edizione dell'Isola dei famosi che parte lunedì. Oltre questo, condurrò un mio programma sul sito online di Mediaset dove si parlerà di Isola una volta alla settimana, con i miei ospiti, le mie cose e i miei giochi".

Francesco Oppini dalla parte di Tommaso Zorzi

Tra le persone che si sono dette felici per Tommaso Zorzi, non poteva mancare Francesco Oppini. L'intensa e sincera amicizia nata all'interno della casa del Grande Fratello Vip, sta proseguendo anche a telecamere spente e Oppini ha voluto fare all'influencer i suoi complimenti per questa nuova avventura professionale. Su Instagram gli ha scritto: "Congratulazioni amico mio. Ti meriti questo e altro. Mi raccomando No Regrets. Io, come sempre, sarò con te". A Tommaso Zorzi ha fatto piacere il sostegno che Oppini gli ha rivolto pubblicamente e ha replicato: "Io sono fiero di chiamarti amico. Ti voglio bene Franci".