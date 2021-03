Tommaso Zorzi è da poco rientrato a Milano dopo la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip che lo ha portato alla vittoria della quinta edizione, dopo quasi sei mesi di reclusione. Più volte in queste settimane, il nome dell'influencer è stato associato a quello dell'Isola dei Famosi, dove si paventava un possibile ruolo da opinionista. Sembrerebbe che la proposta, in realtà, sia stata fatta al 25enne e che lui, però, l'abbia rifiutata, il tutto prima dell'intervista a Verissimo.

La proposta rifiutata

In realtà le due opinioniste del nuovo reality di Canale 5ci sono, e sarebbero anche piuttosto scoppiettanti, dal momento che il connubio Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini promette di fare scintille. La proposta al gieffino, che si è fatto notare per la sua sagacia, per le sue domande ficcanti e pungenti, sarebbe potuto essere il candidato perfetto per questo ruolo, se non fosse che davanti alla proposta fattagli da Mediaset, Zorzi avrebbe declinato gentilmente l'offerta. Non sono chiare le dinamiche in cui sarebbe avvenuta la proposta, ma fatto sta che il vincitore del Grande Fratello Vip avrà pensato di non voler prendere un impegno così importante, con il peso di una trasmissione molto lunga sulle spalle.

Tommaso Zorzi riprende la vita da influencer

Nel frattempo, quindi, Tommaso Zorzi si gode il rientro a casa, con le sue abitudini e riprende anche la sua routine da perfetto influencer aggiornando i suoi fan, che in questi mesi sono aumentati notevolmente, su quello che fa ogni giorno. Considerando che per un periodo di tempo così dilatato ha vissuto in una sorta di bolla, il ragazzo è stato informato di tutto quello che è successo fuori dalla Casa del GF. La sorella Gaia, infatti, ha ben pensato di consegnargli delle slide, sulle quali ha messo a punto ogni avvenimento che ha avuto come protagonista il fratello in questi mesi e "acculturando" così il giovane Zorzi, pronto a replicare o ad ignorare quanto detto sul suo conto.