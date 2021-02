Saranno Francesca Lodo, ex letterina di Passaparola, e Roberto Ciufoli, attore ed ex Premiata Ditta, a sbarcare in Honduras con il resto della ciurma che dal 15 marzo andrà in onda su Canale 5 nella nuova Isola dei Famosi 2021 condotta da Ilary Blasi. Fanpage.it ufficializza gli ultimi due nomi e ricompone la lista completa e definitiva dei concorrenti dell'Isola prima del lancio in elicottero della Blasi nel promo. "Ciao ragazzi! Sta per ricominciare l’isola dei famosi, sarà un ritorno alle origini ma soprattutto non vediamo l’ora di farvi viaggiare di nuovo insieme a noi. Ci vediamo il 15 marzo su canale 5!”, è con queste parole che la Blasi ha dato appuntamento ai fan su Instagram.

I nomi ufficiali dei naufraghi dell'Isola dei famosi 2021 sono: Awed, Akash Kumar, Angela Melillo, Brando Giorgi, Carolina Stramare, Drusilla Gucci, Elisa Isoardi, Ferdinando Guglielmotti, Gilles Rocca, Valentina Persia, Vera Gemma, Andrea Cerioli, Daniela Martani, Ubaldo Lanzo e Clemente Russo.

L'atteso ritorno di Ilary Blasi in tv

Ilary Blasi torna alla conduzione di un reality dopo qualche anno di fermo. Conduttrice del Grande Fratello VIP dal 2016 al 2018, contemporaneamente a Balalaika, poi al Summer Festival e nel 2019 al timone dello sfortunato Eurogames, che non ha ricevuto lo stesso successo dei Giochi senza Frontiere che si sperava rievocasse. Quasi due anni di fermo televisivo, dovuto forse anche alla voglia di godersi di più la famiglia e il marito ‘in pensione'.

in foto: Il promo de L’Isola dei famosi 2021

Attesissimo questo ritorno sul piccolo schermo anche perché Ilary Blasi è con Alessia Marcuzzi l'unica conduttrice che riesce a gestire un reality show di prima serata. A differenza della Marcuzzi, che qui e lì è stimolata nella sperimentazione di nuovi format come Temptation Island, la moglie del Pupone non ha mai lanciato il cuore oltre l'ostacolo di produzioni prime time made in Canale 5 o dello studio de Le Iene su Italia1.