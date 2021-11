Isola dei Famosi 2022, quando va in onda: Ilary Blasi ancora conduttrice L’Isola dei Famosi è in arrivo a marzo ricco di novità. I telespettatori potranno seguire le avventure dei naufraghi in Honduras ancora con Ilary Blasi, confermata per la nuova edizione.

A cura di Gaia Martino

Il Grande Fratello VIP 6 sta regalando ogni giorno sorprese e colpi di scena e anche quest'anno ha deciso di prolungare la messa in onda sino a marzo 2022. Dopo aver spento le luci della Casa di Cinecittà, gli amanti dei reality potranno subito sprofondare in nuove avventure, quelle dei naufraghi de L'Isola dei Famosi.

Il programma si sta preparando a tornare in tv con un'ondata di novità, come anticipato da Tv Blog. Gli opinionisti e l'inviato non saranno gli stessi della passata edizione: dunque non Tommaso Zorzi, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini e neanche Massimiliano Rosolino, il cast sarà rivoluzionato. Mancano ancora notizie ufficiali e nomi dei probabili nuovi volti ma Tv Blog lancia un'anteprima che riguarda il capitolo conduzione.

L'Isola dei Famosi sceglie ancora Ilary Blasi

La sedicesima edizione de L'Isola dei Famosi si prepara a tornare in onda, il prossimo anno, con una lista di novità. Addio ai volti dell'edizione passata, tranne ad uno. Tv Blog nelle ultime ore ha fatto sapere che alla guida del reality show ci sarà ancora Ilary Blasi.

Leggi anche Quando va in onda il Torneo dei Campioni di Tale e quale Show 2021

La conduttrice lo scorso anno ha condotto il programma nel migliore dei modi, lasciando il segno sul palco dello Studio Robinie di Milano con il suo talento, la sua spiccata ironia e la sua bellezza. Dopo Star in The Star, lo show che l'ha vista protagonista per cinque sere su Canale 5, lady Totti è pronta ad accompagnare e dirigere l'avventura di nuovi naufraghi in Honduras. La nuova edizione dell'Isola dei Famosi dovrebbe iniziare subito dopo la fine del GF Vip.

La Talpa 2022: quando andrà in onda

La nuova edizione del reality che vedrà ancora una volta la splendida Ilary Blasi alla conduzione, partirà il prossimo marzo subito dopo la finale del Grande Fratello VIP. Tale conferma però abbandona l'idea di rivedere presto La Talpa in tv? Lo scorso 1 luglio i Palinsesti Mediaset hanno presentato il ritorno in tv del programma nel 2022, messo in dubbio adesso dalle novità su altri programmi. Pier Silvio Berlusconi annunciò: "Il format è stato acquisito da un grande player internazionale (Netflix), ma noi siamo stati più veloci: i diritti sono nostri per sei anni". Sembra sia tutto ancora incerto, si deciderà in corso d'opera.