L'isola dei Famosi 2021 è ormai alle porte. La nuova edizione del reality condotto da Ilary Blasi scalda i motori e rivela i primi nomi ufficiali del cast di naufraghi che sbarcheranno alle Hondouras. Dopo la notizia di Awed primo concorrente ufficiale, sono state confermate le ipotesi su Vera Gemma, Drusilla Gucci e Brando Giorgi. Anche la conduttrice Elisa Isoardi partirà alla volta dell'Isola, pronta per la sua prima esperienza in un reality. Gli ultimi nomi confermati sulle pagine social dell'Isola sono Carolina Stramare, Akash Kumar e Ferdinando Guglielmotti: anche loro faranno parte del cast.

Chi è Carolina Stramare

Carolina Stramare la giovane modella che nel 2019 ha conquistato la fascia di Miss Italia. Nata nel 1999, è cresciuta a Vigevano in provincia di Pavia. Nel 2018 ha perso la mamma morta a causa di un tumore ed è a lei Carolina ha dedicato la vittoria a Miss Italia. Il padre è un mobiliere e la modella vorrebbe proseguire l'attività di famiglia, senza dimenticare le passerelle, che dal titolo di Miss Lombardia l'hanno lanciata verso una carriera in tv. Bellissima e tatuata, Carolina Stramare è pronta a partire alla volta delle Hounduras.

Chi è Akash Kumar

Lui è il modello "dagli occhi di ghiaccio". Indiano dal fisico scolpito, Akash Kumar si è fatto conoscere nel mondo della tv per aver partecipato nel 2018 a Ballando con le stelle. Pablo Andreis Romero, questo il nome d'arte che ha avuto in passato, è nato nel 1991 a Nuova Dheli dal padre indiano e dalla madre, modella brasiliana. In tv fu accusato di aver mentito sulla sua identità: il modello ha ammesso di aver utilizzato a lungo un falso nome a causa di atteggiamenti razzisti di cui è stato vittima. Lanciato dal programma dalla prima edizione di Temptation Island, Akash ha frequentato parecchio anche lo studio di Ciao Darwin di Bonolis.

Chi è Ferdinando Guglielmotti

Ferdinando Guglielmotti, meglio conosciuto come "Il Visconte" è pronto a sbarcare sull'Isola dei famosi. Il suo non è uno pseudonimo, Guglielmotti ha ereditato il titolo nobiliare dalla sua famiglia, è discendendte di Fra Alberto Guglielmotti, storico e e teologo dell'800. Il Visconte Guglielmotti vive in un vero e proprio castello insieme alla madre e per questo è soprannominato re di Capalbio. Per lui, piuttosto lontano dal mondo dello spettacolo, è la prima esperienza in un reality show.