Irama è stato tra gli ospiti nella seconda puntata di C'è posta per te in onda sabato 16 gennaio. Il cantante è un vero habitué dei programmi di Maria De Filippi ed è intervenuto nel people show giunto alla sua 24esima edizione per un bel regalo di una mamma a una figlia. Maria Teresa ha dovuto fare i conti con un tumore al quarto stadio e ha voluto ringraziare la sua Roberta che è stata al suo fianco e le ha dato tanta forza.

Il regalo di Irama a Roberta

Dopo la lunga lettera colma d'affetto che Maria Teresa ha scritto per la figlia, quest'ultima ha ricevuto la più bella delle sorprese: ha avuto la possibilità di conoscere il suo cantante preferito. Irama ha fatto due regali a Roberta: un anello che ha indossato e un viaggio a New York. Inoltre, ha paragonato la storia della ragazza a un particolare del suo vissuto personale e alle sue emozioni personali che ha messo nella sua canzone Un giorno in più (dedicata al padre).

È bellissimo poter imparare da persone come te ad amare e tu sei una di quelle persone speciali da proteggere. Ci tenevo a dirti che quello che hai vissuto io l'ho sentito così, c'è una canzone che ho scritto e mi ha fatto sentire vicino a te, si chiama Un giorno in più. Ero in Finlandia e mi arrivò una notizia che mi distrusse. La particolarità di quella canzone è che contiene una speranza. Tu l'hai resa reale, l'hai interpretata con la tua vita. E' come se avessimo provato la stessa cosa in due momenti e posti diversi. Questo ci rende ancora più vicini. Spero che ci vedremo ancora ma visto che in questo momento è difficile voglio darti un regalo, un anellino che mi sono portato in tour. Spero che ci farà sentire ancora vicini. E poi voglio regalarti un viaggio a New York. O vai con la mamma o vengo io, eh!

Chi paga i regali a C'è posta per te?

Nel programma è tradizione che gli ospiti vip facciano dei regali alle persone destinatarie delle sorprese. Spesso si tratta di doni molto costosi o di denaro (come nel caso del regalo di Marco Bocci e Giulia Michelini nella stessa puntata). Ci si è chiesti se sono gli stessi vip a pagarli o se le spese ricadono sulla produzione. Mara Venier, proprio a C'è posta per te, una volta ha spoilerato che sarebbe "Maria De Filippi a pagare". Dunque, queste spese sarebbero normalmente a carico del programma.

Irama, carriera e vita privata

Irama all'anagrafe è Filippo Maria Fanti (il nome d'arte è l'anagramma del suo secondo nome ma significa anche "ritmo" in lingua malese). Lanciato da Sanremo 2016 tra le Nuove Proposte, ha trovato la vera fama partecipando la vera popolarità ad Amici nel 2018, edizione da lui vinta. Ha partecipato tra i Big di Sanremo 2019 con il brano La ragazza con il cuore di latta. Amatissimo dal pubblico femminile, è molto chiacchierato nel mondo del gossip. Tra le sue relazioni, si ricordano Meggi Galo e Giulia De Lellis (entrambe ex di Uomini e Donne), Sephora Ferrillo (ex Amici) e Giulia Tascione. Al momento è fidanzato con Victoria Stella Doritou.