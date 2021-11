Il padre di Rossano Rubicondi commosso a Storie Italiane: “Non sapevo nulla della sua malattia” La scomparsa di Rossano Rubicondi è stata un fulmine a ciel sereno per il mondo dello spettacolo, ma non solo, dal momento che anche i suoi familiari sono stati travolti dalla terribile notizia senza essere a conoscenza della sua malattia. Lo racconta Claudio Rubicondi, il padre, a Storie Italiane dove dichiara di essere stato informato da un giornalista della dipartita di suo figlio.

La scomparsa improvvisa di Rossano Rubicondi ha sconvolto il mondo dello spettacolo, ma ha colto alla sprovvista anche i familiari del noto personaggio tv, come racconta il padre Claudio Rubicondi, distrutto dal dolore, durante un'intervista a Storie Italiane, dove ha rivelato di non essere a conoscenza della malattia del figlio.

Le lacrime di Claudio Rubicondi

Erano anni che Rossano Rubicondi non aveva rapporti continuativi con la sua famiglia, anni in cui non si vedevano ed erano soliti sentirsi sporadicamente. Nessuno, infatti, sapeva del melanoma che aveva colpito il 49enne e che lo ha portato alla morte. Il padre, Claudio, ha raccontato di aver saputo della scomparsa di suo figlio dalla telefonata di una giornalista. Visibilmente sconvolto racconta a Storie Italiane il suo rapporto con il figlio: "Siamo disperati. Lui con me parlava, anche se raramente, ma non mi aveva detto niente del tumore perché era sempre positivo. Lo chiamavo ‘Boccio', diminutivo di bocciolo. Non era in conflitto con me, ma con il fratello perché cercava di redarguirlo e gli diceva di non fare certe cose. Riccardo era più serio e posato, Rossano frequentava chiunque, non si domandava se erano donne, uomini e gay".

La chiamata di Ivana Trump

Il padre di Rossano Rubicondi racconta di aver ricevuto, una volta diffusasi la notizia, la telefonata di Ivana Trump, sua ex compagna, che non è riuscita a trattenere la commozione e il dolore: "Mi ha chiamato e piangeva. La capivo poco perché non conosco l'inglese. L'avevo conosciuta a Roma, il nostro rapporto era ottimo. Una grande donna, era anche un po' mamma con lui". Il loro rapporto era piuttosto altalenante, sebbene non abbiano mai smesso di incontrarsi e di essere l'uno un punto di riferimento per l'altra. L'ex moglie di Donald Trump ha rilasciato un'intervista al settimanale People rivelando: "Sono devastata".