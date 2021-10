Rossano Rubicondi è morto a causa di un melanoma, un tumore della pelle Rossano Rubicondi è morto all’età di 49 anni a causa di un melanoma cutaneo, un tumore della pelle. Lo ha anticipato Roberto Alessi in un editoriale pubblicato sul suo Novella 2000: “Un uomo buono dal carattere non facile”. Il menaloma cutaneo colpisce principalmente gli uomini tra i 45 e i 50 anni.

Rossano Rubicondi è morto giovanissimo, a soli 49 anni. Le cause della morte sono dovute a un melanoma cutaneo, un tumore della pelle. A rivelarlo è stato Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000, in un editoriale accorato in cui ricorda l'amico scomparso. Ricordato dal direttore del settimanale come "un uomo buono" ma con "un carattere non sempre facile, con qualche difficoltà a dominarsi" ma sicuramente "una persona buona, molto buona, dotato di una simpatia trascinante".

Cos'è il melanoma: la causa della morte di Rossano Rubicondi

Il melanoma cutaneo, che ha causato la morte di Rossano Rubicondi, è un tumore che deriva dalla trasformazione tumorale dei melanociti, alcune delle cellule che formano la pelle. Colpisce soprattutto tra i 45 e i 50 anni, la fascia d'età i cui si trovava Rossano Rubicondi. Secondo le ultime stime: 7.300 nuovi casi ogni anno tra gli uomini e 6.700 tra le donne. L’incidenza è in crescita, raddoppiata negli ultimi 10 anni. Tra i fattori di rischio principale, l'esposizione eccessiva alla luce ultravioletta, principalmente veicolata dai raggi del sole. Esporsi troppo rappresenta un rischio eccessivo, perché può danneggiare il DNA della pelle. Anche le lampade e i lettini solari sono sorgenti di raggi UV. Tra gli altri fattori di rischio anche l'insufficienza del sistema immunitario.

Il legame con Ivana Trump

Rossano Rubicondi era molto legato a Ivana Trump, diventandone il legame più stretto e longevo dopo il matrimonio storico con Donald Trump. La coppia si sposa nel 2008 ma nel giro di un anno si separa, ma nella realtà dei fatti non si lascerà mai continuandosi ad amare. Di recente, era il 2019, a "Live – Non è la D'Urso", la coppia in collegamento con Barbara D'Urso ammetterà di essere da sempre legata. Rossano Rubicondi lascia un ricordo indelebile nella cronaca rosa e nello spettacolo italiano.