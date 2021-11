Ivana Trump rompe il silenzio sulla morte di Rossano Rubicondi: “Sono devastata” Ivana Trump rompe il silenzio sulla morte di Rossano Rubicondi e lo fa per dire giusto due parole: Sono devastata. Il giornale People ha raccolto questa sofferenza che non lascia spazio a ulteriori commenti per il momento. Il suo ex marito è morto a soli 49 anni per un melanoma e non deve essere stato semplice accettarlo, nonostante i due non fossero ufficialmente una coppia già da diversi anni.

Ivana vicina a Rossano, gli avrebbe pagato le spese sanitarie

Ed infatti Ivana Trump e Rossano Rubicondi sono stati avvistati insieme di recente, a luglio 2021, mentre si godevano una passeggiata in giro per New York. Ad attestare un rapporto che è durato anche dopo la fine del matrimonio è stato il giornalista Roberto Alessi: "Ci tengo molto a sottolineare come si è comportata bene Ivana Trump nei confronti di Rossano. Nell’ultimo anno ha rinunciato a qualsiasi tipo di vacanza, a Palm Springs dove ha la casa, a Saint Tropez dove anche lì ha la casa per stare vicino a Rossano. Pare che lui sia andato da lei, anche se aveva un appartamentino sulla 58esima. E lei ha pagato tutte le spese sanitarie, mi dicono persone vicinissime a Ivana.

"Un tumore che l'ha duramente provato"

Un tumore che lo ha messo a dura prova, stando alle parole di Alessi, e che non avrebbe impedito a Ivana Trump di tenergli la mano fino alla fine, nonostante la situazione avrebbe potuto prevedere maggiore disinteresse: "Io ci tengo che venga detta questa cosa a una persona che comunque è stata molto amata da Rossano e che si è comportata bene con lui, anche quando non era più suo marito e non poteva più offrirgli la sua allegria e la sua gioia di vivere. Qualcuno mi racconta anche che era proprio messo veramente molto male, perché è stata una malattia che l’ha duramente provato".

Matrimonio e divorzio di Ivana Trump e Rossano Rubicondi

Ivana Trump, 72 anni, ha sposato Rubicondi, il suo quarto marito, nell'aprile 2008, dopo sei anni di frequentazione. Sebbene abbiano chiesto il divorzio meno di un anno dopo essersi sposati, hanno mantenuto una relazione a intermittenza, ballando anche insieme nella versione italiana di Ballando con le stelle nel 2018.

"La relazione ha appena fatto il suo corso", rivelò Ivana a Page Six all'epoca,"Rossano passa molto tempo in Italia e io passo molto tempo a New York, Miami e St-Tropez, e lui deve lavorare. La relazione a distanza davvero non funziona. Ci siamo divertiti e siamo amici. La separazione è stata amichevole". "Ivana è sempre una famiglia per me", aggiunse Rubicondi, "ha un buon cuore, siamo molto vicini. Ho un grande rispetto per lei". Le voci più accreditate fecero partire la rottura del rapporto nell'accettazione di Rubicondi dell'Isola dei Famosi, con un lungo rientro in Italia che non fu condiviso dalla Trump.