Il Grande Fratello Vip, ormai, la fa da padrone nei palinsesti Mediaset e la produzione non ha alcune intenzione di lasciare posto ad altri programmi. Complici gli ascolti, piuttosto soddisfacenti per la rete e anche il cast che, sin dall'inizio, si è dimostrato capace di intrattenere il pubblico, ecco che il reality è destinato a far slittare ancora una volta la sua fine. In un'intervista al GF Vip Party, il format sul web condotto da Annie Mazzola e Awed, Alfonso Signorini ha svelato delle novità inaspettate.

Quando finirà il programma

Già nella puntata di lunedì 14 dicembre, il conduttore ha annunciato che nella casa più spiata d'Italia entreranno ben quattro concorrenti e nella chiacchierata pomeridiana via web ha voluto svelare i nomi di due delle new entry. Si tratta di due donne che si sono fatte conoscere in tv e che promettono di sconvolgere i piani dei gieffini:

Una è Cecilia Capriotti che ha fatto l'Isola dei Famosi, ed è simpaticissima e ha tanta voglia di mettersi in gioco e poi l'altra si è distinta nell'ultima edizione di Temptation Island, cioè Carlotta dell'Isola che è la vox populi di cui abbiamo bisogno in questa edizione.

Ma, forse non volendo, il conduttore si è lasciato sfuggire un dettaglio piuttosto importante che riguarda la durata del reality. Sappiamo, infatti, che il programma dovrebbe concludersi l'8 febbraio, ma stando a quanto rivelato da Signorini il programma si concluderà almeno un mese dopo: "Con loro il cast è completo, faremo Natale, ultimo dell'anno e befana e andremo avanti fino al 15 marzo".

L'edizione dei record

Una notizia a dir poco sconvolgente per i veterani del reality che, ormai, sono entrati in casa il 14 settembre e potrebbero venirne fuori a distanza di sei mesi. Mai era durato così tanto un reality show e non era mai accaduto che i partecipanti non ne fossero a conoscenza. Già dinanzi al primo slittamento i concorrenti hanno dovuto fare i conti con l'idea di trascorrere più tempo del previsto nella casa più spiata d'Italia, quando Signorini gli comunicherà quest'ulteriore cambiamento delle carte in tavola non è detto che i concorrenti la prendano con filosofia. Già Tommaso Zorzi, chiacchierando con Filippo Nardi, ha intuito che il reality potrebbe durare più di quanto gli è stato comunicato e ha chiesto che gli fosse detta la verità. L'unica salvezza per i gieffini sarebbe la partenza de L'Isola dei famosiL'Isola dei famosi che, al momento, è ancora in forse.