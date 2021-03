La serata di lunedì 1 marzo 2021 ha visto scontrarsi in prime time la finale della quinta edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale è stato decretato il vincitore, e l'ultimo appuntamento con la fiction di Rai1, Il Commissario Ricciardi, con protagonista Lino Guanciale. Un vero e proprio scontro tra titani con un programma che ha resistito per ben cinque mesi di diretta e uno dei prodotti targati Rai più apprezzati degli ultimi tempi. La trasposizione televisiva dei romanzi di Maurizio De Giovanni, infatti, conquista il pubblico anche nella sua sesta e ultima puntata, sfiorando i sei milioni di telespettatori, che hanno seguito in maniera costante le indagini del noto personaggio letterario e, forse, attendono anche una seconda stagione. Il reality show di Alfonso Signorini, invece, dove ha trionfato Tommaso Zorzi, conquista poco più di 4 milioni di telespettatori, superando anche la sua media stagionale. Il programma di Canale 5 è stato la punta di diamante della Mediaset, mantenendo sempre piuttosto alta la curva degli ascolti che, nonostante il doppio appuntamento settimanale, si è sempre aggirata attorno ai 3,5 milioni.

Ascolti lunedì 1 marzo 2021

Nella serata di ieri, lunedì 1 marzo 2021, su Rai1 il finale della fiction Il Commissario Ricciardi ha conquistato 5.908.000 spettatori raggiungendo il 24.73% di share. Su Canale 5 la finale di Grande Fratello Vip 5, protrattasi fino all'1.28, ha interessato 4.298.000 spettatori corrispondenti al 25.4% di share. Su Rai2 NCIS è stato visto da 1.039.000 spettatori ottenendo uno share del 3.82%, nel primo episodio, 971.000 ovvero 3.91% di share, nel secondo episodio, e 791.000 spettatori, quindi 3.99% di share, nel terzo episodio. Su Italia 1 Brick Mansions ha intrattenuto 1.072.000 spettatori guadagnando uno share del 4.19%. Su Rai3 Presa Diretta ha raccolto davanti al video 1.256.000 spettatori registrando il 4.97% (presentazione: 1.072.000 – 3.91%). Su Rete4 Quarta Repubblica è stato scelto da 1.207.000 spettatori conquistando il 5.65% di share.