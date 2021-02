Sembrerebbe essere passata inosservata la squalifica di Alda D’Eusanio nella Casa del Grande Fratello Vip. Nessuno dei concorrenti ha parlato della donna e del fatto che fosse “misteriosamente” sparita, come se il fatto di non vederla nella Casa avesse già trovato una spiegazione. A chiarire come sono andate le cose è stato Tommaso Zorzi, ripreso dalle telecamere del reality mentre riferisce ad alcuni dei coinquilini la notizia della squalifica di Alda. La produzione del GF, con la decisione di espellere con effetto immediato la D’Eusanio, ha fatto in modo che non se ne parlasse eccessivamente nella Casa, probabilmente per evitare commenti o ulteriori strafalcioni. I Vip rimasti in gioco sono stati avvisati nel confessionale e le immagini non sono andate in onda.

Tommaso a Samantha De Grenet: “Hanno squalificato Alda D’Eusanio”

A fornire un’idea di come potrebbero essere andate le cose sono una serie di video che stanno circolando in rete. In uno dei filmati si vede Tommaso cantare insieme a Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta, quasi come se nulla fosse accaduto. In realtà, l’influencer milanese sa già della squalifica di Alda, tanto che si avvicina a Samantha De Grenet per riferirle l’accaduto e invitarla ad andare in confessionale. “Hanno squalificato Alda. Vai in confessionale. Non dire niente!”, dice Zorzi alla coinquilina, prima di interrompersi bruscamente.

Perché Alda D’Eusanio è stata squalificata

Alda D’Eusanio è stata squalificata dal Grande Fratello Vip su decisione di Mediaset. Con un comunicato stampa, editore e azienda hanno fatto sapere di avere richiesto l’espulsione immediata della concorrente “per le reiterate affermazioni inopportune e offensive anche riferite a persone non presenti nella Casa”. Il riferimento è alle frasi della concorrente a proposito della vita privata di Laura Pausini e Paolo Carta, affermazioni che hanno spinto la coppia ad annunciare una querela nei confronti della donna.