Giuliano Condorelli, fidanzato di Adua Del Vesco, ha pubblicato un video destinato alla fidanzata prima che vada in onda la puntata del Grande Fratello Vip 2020 nella quale l’attrice, secondo quanto ha anticipato, racconterà la sua verità a proposito della sua vita travagliata. Adua è finita nell’occhio del ciclone per avere fatto outing a Massimiliano Morra, collega che aveva descritto per anni come il suo compagno. In realtà, secondo quanto svelato da Alberto Tarallo, i due non sarebbero mai stati insieme. Del Vesco ha anticipato a Dayane Mello che questa sera in diretta racconterà tutta la verità. Così il compagno Giuliano ha affidato ai social il suo consiglio affinché le arrivi nella Casa.

Le parole di Giuliano Condorelli, vicino ad Adua dal 2013

Adua e Giuliano si conoscono da anni. Fanpage.it ha scovato alcune foto dei due in rete che risalgono al 2013 e che proseguono fino al 2015 circa, a dimostrazione del fatto che i due sarebbero stati vicini anche nel periodo in cui la Del Vesco sosteneva di essere fidanzata con Massimiliano Morra. “Ti vedo piangere e questo mi rende molto triste. Piangi perché inconsciamente sei entrata in una situazione che non ti appartiene e so bene quello che provi. Ti sei chiesta perché sei lì? Me lo hai spiegato prima di entrare e, nonostante io fossi inizialmente titubante, mi hai convinto. Perché le tue motivazioni sono assolutamente profonde e degne di essere condivise con la gente che ti guarda”, ha detto Condorelli in un video, “Sei lì perché finalmente puoi essere te stessa, far conoscere la vera Rosalinda con i tuoi pregi e i tuoi splendidi difetti. Senza alcun tipo di vincolo. Sei lì per goderti un’esperienza televisiva che sicuramente ti insegnerà tanto. Sei lì per fare un passetto verso un tuo sogno, vero? Voglio far vedere alle persone che stanno male con se stesse per disturbi alimentari, o per qualsiasi altro disturbo, che si può guarire e voglio svelare loro la mia ricetta, voglio aiutarle in qualche modo. Ricordi quando mi hai detto queste parole? Io sì e molto bene”.

Il consiglio del compagno di Adua Del Vesco: “Affronta chi devi affrontare”

Giuliano conclude consigliando alla fidanzata di affrontare a testa alta qualsiasi cosa accadrà questa sera al GF Vip. “Affrontalo e mangiatelo” dice, senza chiarire se si riferisca a Tommaso Zorzi, coinquilino di Adua contro il quale si è scagliata la sorella dell’attrice, o a chiunque appartenga al passato della sua compagna: