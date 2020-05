I "Soliti ignoti" torna in diretta domenica 24 maggio, nella solita fascia oraria dell'access prime-time, ovvero dalle 20.30. Lo show sarà, come di consueto, condotto da Amadeus, e si tratta del primo ritorno di un altro dei più acclamati game show della Rai, dopo l'emergenza coronavirus.

Il ritorno dei Soliti Ignoti

Fanpage.it ha appreso che il noto game show di Rai 1 tornerà nuovamente in diretta in una puntata speciale che andrà in onda domenica 24 maggio, con l'immancabile conduzione di Amadeus. Il programma, stando alle restrizioni imposte dal Servizio Pubblico, pur andando in diretta non avrà il pubblico in studio, ma ci sarà la presenza solamente di concorrente, conduttore e ovviamente di coloro che fungono da identità da rivelare. Dopo il ritorno sul piccolo schermo di altri programmi noti del palinsesto di Rai1, che avevano fermato la messa in onda in seguito all'emergenza coronavirus, come "L'Eredità" e "Vieni da me", mancava in effetti il grande ritorno dello show dell'ex conduttore di Sanremo, campione di ascolti nella fascia che precede la prima serata della rete ammiraglia della Rai.

Il futuro de I Soliti Ignoti

Questo attesissimo ritorno alle origini, fa ben sperare in una prossima ripresa ordinaria del game show, ovvero con l'inizio delle riprese che favoriscano, quindi, il proseguire della trasmissione nel corso delle settimane successive a questo primo speciale e quindi, la messa in onda quotidiana. Non si hanno ancora notizie certe in proposito, dal momento che uno dei motivi per cui fu bloccato il programma era la provenienza dei concorrenti da diverse zone d'Italia. In queste prime settimane di Fase 2, però, non è ancora consentito lo spostamento da una regione all'altra, ragion per cui non è ad oggi possibile stabilire cosa c'è da aspettarsi nell'immediato futuro.