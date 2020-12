Venerdì 18 dicembre, Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2020. Come sempre, i concorrenti hanno deciso chi mandare al televoto. I nominati sono stati Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Il meno votato sarà il primo nominato della puntata in onda lunedì 21 dicembre, dunque non uscirà direttamente dal gioco. Vediamo ciascun concorrente quale nome ha fatto.

Le nomination di venerdì 18 dicembre

Andrea Zelletta ha nominato Giacomo Urtis perché non gli è piaciuta la reazione avuta la scorsa settimana a seguito della nomination. Maria Teresa Ruta ha nominato Giulia Salemi per restituirle la nomination. Tommaso Zorzi prima ha scherzato fingendo di voler nominare Stefania Orlando, ma in realtà ha nominato Dayane Mello. Si è reso conto di non cercarla, perché non sa mai di che umore sia. Pierpaolo Pretelli ha nominato Giacomo Urtis perché non si apre con il resto del gruppo. Giulia Salemi ha nominato Maria Teresa Ruta per incoraggiarla a non tirarsi indietro quando si tratta di esprimere un giudizio. Rosalinda Cannavò ha nominato Giacomo Urtis per lo stesso motivo espresso da Andrea Zelletta. Stefania Orlando ha nominato Giacomo Urtis perché ha legato meno con lui rispetto agli altri. Giacomo Urtis ha restituito la nomination ad Andrea Zelletta perché pensava di aver chiarito ma non era così. Dayane Mello ha nominato Tommaso Zorzi perché ritiene non abbia interesse a conoscerla. In nomination Giacomo Urtis, Andrea Zelletta, Dayane Mello, Giulia Salemi, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi.

Eliminato Cristiano Malgioglio, squalificato Filippo Nardi

Quella del 18 dicembre, è stata una puntata decisiva. Gli spettatori hanno assistito a un'eliminazione e a una squalifica. Cristiano Malgioglio è stato eliminato dal Grande Fratello Vip. Non ha superato la nomination con Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Giacomo Urtis. Inoltre, Filippo Nardi è stato squalificato, a seguito delle frasi volgari e offensive indirizzate a Maria Teresa Ruta e ad altre donne della casa.