I Gemelli di Guidonia: “Dopo Tale e Quale, il sogno è uno show tutto nostro” Dopo aver vinto la prima puntata con un’esibizione che è già entrata nella storia di Tale e Quale Show, i Gemelli di Guidonia provano il bis con l’imitazione dei Bee Gees. A Fanpage.it, il trio si racconta: “Uno show tutto nostro è da sempre un grande desiderio, magari dopo questa esperienza fantastica”.

I Gemelli di Guidonia sono i grandi protagonisti di Tale e Quale Show 2021. Dopo aver vinto la prima puntata con un'esibizione che è già entrata nella storia di questo programma – quella di Achille Lauro, Fedez e Orietta Berti con il tormentone "Mille" – il trio ci riprova con l'imitazione dei Bee Gees. A Fanpage.it, il trio composto da Pacifico, Gino ed Eduardo Acciarino si racconta: "Stiamo preparando i falsetti per una grande esibizione". E sul futuro: "Sogniamo uno show tutto nostro ed essere a Tale e Quale Show ci può aiutare a realizzare questo sogno".

Nella seconda puntata di Tale e Quale Show darete vita ai Bee Gees: come vi state preparando?

Ci stiamo preparando al meglio. Loro erano tre fratelli come noi e questa cosa ci colpisce ancora di più perché ci riconosciamo. Siamo molto soddisfatti.

Leggi anche Le foto dei concorrenti di Tale e Quale Show 2021

Chi fa chi?

Non lo abbiamo ancora annunciato, ma possiamo dire che Pacifico farà sempre Orietta Berti (ridono, ndr). In ogni puntata, lui sarà la Orietta Berti dell'esibizione. Di sicuro, poi, possiamo dire che stiamo preparando i falsetti.

Come funzionano le prove di Tale e Quale Show? Assistete alle prove degli altri?

Non vediamo nulla degli altri, è tutto una sorpresa in diretta. Al massimo, riusciamo a sentire qualcosina da lontano dalle sale prove accanto. Ma resta tutto una grande sorpresa.

Quale esibizione siete curiosi di vedere in questa seconda puntata?

Siamo curiosi di vedere Ciro dei The Jackal che deve interpretare Mika. E non è "Mika" facile. Siamo curiosi perché è veramente difficile raggiungere quel tipo di estensione vocale ma, la nostra sensazione, è che ci stupirà.

La prima puntata e la vostra esibizione è già diventata un grande classico di questo show. Forse, non voglio tirarvela assolutamente, ma siete i grandi favoriti di questa edizione. Siete d'accordo?

Guarda…siamo impegnati con le mani, scusaci in attimo…

Giuro, non voglio tirarvela!

Scherzi a parte, siamo contentissimi di quello che è accaduto nella prima puntata, ma dobbiamo resettare, dobbiamo azzerare tutto e lavorare dal principio. Certo, ci siamo goduti questo successo anche se non ci siamo mai riposati perché nel weekend abbiamo sempre la radio con 3×2 su Radio2. Certamente, la canzone del momento ci ha aiutato tanto. Ora dobbiamo vedere con gli altri cantanti che interpreteremo, ma sicuramente ce la mettiamo tutta.

Voi siete originari di Caserta, giusto?

Noi siamo nati a Caserta, ma da famiglia napoletana. E, piccola chicca, abbiamo abitato alla Reggia di Caserta perché era ufficiale della Scuola Militare di Caserta. E, all'interno della Reggia, c'erano appartamenti riservati ai militari. Abbiamo abitato in quella meraviglia fino al 1990.

Occhio di nuovo alle mani…

Oh, ancora… (ridono, ndr)

Tale e Quale Show porta sempre molta fortuna a chi lo fa – penso ad Amadeus – quindi la domanda è: ci pensate mai a uno show tutto vostro?

Non lo nascondiamo. Uno show tutto nostro è un grande desiderio, ma facciamo tutto a piccoli passi. Se dovesse arrivare, sicuramente l'esperienza di Tale e Quale Show ci può aiutare a costruire questo sogno. Anche l'esperienza della radio ci sta aiutando tantissimo. Ogni sabato e domenica scriviamo e costruiamo pezzi, sperimentiamo ed è una grande palestra per l'immaginazione. Abbiamo fatto cose che non avremmo mai immaginato a livello di scrittura, quindi, speriamo.