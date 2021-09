Tale e Quale Show 2021, i Gemelli di Guidonia vincono la seconda puntata: la classifica completa La seconda puntata di Tale e Quale Show 2021 è stata vinta dai Gemelli di Guidoni con l’imitazione dei Bee Gees. La classifica completa con il podio: al secondo posto un ex aequo per Francesca Alotta e Simone Montedoro, al quarto posto Deborah Johnson e al quinto posto Ciro Priello. I concorrenti sono stati giudicati dai tre giudici Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice a sorpresa è stato Vincenzo De Lucia.

Il vincitore della seconda puntata di tale e quale show è x con l'imitazione del cantante x. Tra le altre imitazioni della serata: Federica Nargi si è trasformata in Baby K, Stefania Orlando è diventata Donatella Rettore, Francesca Alotta è diventata Liza Minelli, Ciro Priello si è esibito nei panni di Mika, Deborah Johnson ha indossato i panni di Tina Turner, Simone Montedoro è diventato Franco Califano, i Gemelli di Guidonia sono diventati i Bee Gees, Biagio Izzo si è trasformato in Nino D'Angelo, Alba Parietti è diventata Damiano dei Maneskin, Dennis Fantina è diventato Claudio Baglioni. La giuria che li ha giudicati è stata composta dal solito trio: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice a sorpresa della seconda serata è Vincenzo De Lucia nei panni di Maria De Filippi.

La classifica della seconda puntata di Tale e Quale Show 2021

1. Gemelli di Guidonia

2. Francesca Alotta e Simone Montedoro

4. Deborah Johnson

5. Ciro Priello

6. Pierpaolo Pretelli

7. Stefania Orlando

8. Dennis Fantina

9. Alba Parietti

10. Biagio Izzo

11. Federica Nargi

Le esibizioni della prossima settimana

Gli undici concorrenti come sempre hanno già scoperto quali sono gli artisti che dovranno interpretare la prossima settimana. Si preparano, quindi, ad affrontare una settimana intensa di studio e lezioni intensive per ottenere il miglior risultato possibile. Carlo Conti ha quindi annunciato le prossime esibizioni: Stefania Orlando diventerà Mina, Pierpaolo Pretelli dovrà interpretare Achille Lauro, Francesca Alotta sarà Gianna Nannini, Alba Parietti vestirà i panni di Patty Pravo, Dennis Fantina diventerà Michele Zarrillo, Biagio Izzo dovrà interpretare I Righeira, Deborah Johnson si esibirà come Amii Stewart, Ciro Priello dovrà diventare Freddy Mercury, Simone Montedoro sarà Adriano Celentano, I gemelli di Guidonia saranno Gianni Morandi, Enrico Ruggeri e Umberto Tozzi, per finire Federica Nargi dovrà interpretare Jennifer Lopez.