Fedez commenta la sua imitazione a Tale e Quale Show: “Non mi somiglia per niente” Fedez è intervenuto su Instagram per commentare la sua imitazione avvenuta nel corso della prima puntata di Tale e Quale Show 2021: “Non mi somiglia per niente”. E Leone scherza: “Non è vero ti somiglia”. Su Instagram, poi: “La Rai in fondo mi vuole bene. Molto in fondo”. L’imitazione è stata realizzata dai Gemelli di Guidonia.

Fedez è intervenuto su Instagram per commentare la sua imitazione avvenuta nel corso della prima puntata di Tale e Quale Show 2021. Nell'undicesima edizione del talent show, il rapper è stato imitato da uno dei Gemelli di Guidonia in una interpretazione che ha visto mettere in scena il tormentone dell'estate, "Mille", con Orietta Berti e Achille Lauro.

Il commento di Fedez

Nella stories Instagram, Fedez guarda la sua imitazione di Tale e Quale Show sul divano, insieme a Chiara Ferragni e a Leone. Proprio il primogenito di Fedez scherza: "Papà, ti somiglia…". Lui però obietta: "Non mi somiglia per niente". Nelle stories successive scrive: "Comunque grazie per non avermi fatto i capelli bianchi. Io lo so che in fondo la Rai mi vuole bene". E ancora: "Molto in fondo". Poi ha aggiunto: "Scherzo, eh".

La prima puntata di Tale e Quale Show 2021

La prima puntata dell'undicesima edizione di Tale e Quale Show 2021 è cominciata all'insegna di Raffaella Carrà, omaggiata con una vecchia esibizione di Carmen Russo. Dopo questo momento toccante, il primo concorrente in gara è stato Simone Montedoro, nel ruolo di Francesco De Gregori. Poi i Gemelli di Guidonia che hanno ricreato il trio dell'estate Fedez-Orietta Berti-Achille Lauro. Terzo concorrenti in gara, Stefania Orlando che ha imitato Lady Gaga. Il resto della scaletta prevede: Deborah Johnson sarà Donna Summer, Alba Parietti farà Loredana Bertè, Francesca Alotta sarà Emma, Federica Nargi sarà Elettra Lamborghini, Biagio Izzo canterà “Bongo Cha Cha Cha”, Ciro Priello sarà Stash dei The Kolors, Pierpaolo Pretelli sarà Ricky Martin, Dennis Fantina sarà Eros Ramazzotti. Tra i giudici, confermati Loretta Goggi e Giorgio Panariello, new entry Cristiano Malgioglio.