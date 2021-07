Terzo appuntamento per Temptation Island 2021. Un'altra coppia ha lasciato il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia, mentre sono 4 quelle rimaste in gioco, che si fa sempre più complesso e delicato, con molti personaggi sull'orlo del tradimento. Ecco i 5 momenti imperdibili della terza puntata in onda lunedì 12 luglio.

Ho scritto PEH sulla sabbia

Ad aprire l'episodio, il gesto romantico di Ste, che ogni sera va a scrivere la parola "PEH" sulla sabbia, dedicata a Claudia. Come spiega ad Alessio, si tratterebbe di una parola importante per la storia d'amore dei due, il cui significato resta tuttavia misterioso. Quando però vede lei nell'ennesimo video deludente, Ste non si contiene: stavolta la sua valvola di sfogo non è un pouf ma un sacco di boxe che ci regala uno dei momenti più belli della serata, ché manco la saga di Rocky.

Il falò tra Ste e Claudia: il matrimonio è salvo

Con quel "PEH", Stefano non vuole perdere la speranza, e fa bene. Di fronte a un video di lui in lacrime, Claudia si commuove, lascia da parte tutti i dubbi sul loro matrimonio e chiede un falò di confronto anticipato. I due si promettono che cambieranno: lei si aprirà di più, lui cercherà di capirla maggiormente. Gli invitati alle loro nozze che hanno comprato apposta l'abito nuovo, il negozio del vestito da sposa e i ristoratori del ricevimento possono tirare un sospiro di sollievo: il matrimonio del 7 agosto si farà.

Federico bacia più il cane di Floriana

La crisi tra Floriana e Federico è evidente. Lui appare sempre più vicino alla single Vincenza, con somma disperazione della fidanzata. A creare la frattura nella coppia è stata però la profonda insoddisfazione reciproca: "Quando le si avvicina il cane lei si scansa, lo allontana, io mi metto vicino a lui e me lo bacio. Mi bacio più il cane che lei", ha ammesso Federico.

Stefano vorrebbe stare con Cicciolina

La storia tra Stefano e Manuela è fatta di continue accuse reciproche. Lui la definisce "immatura" e "ignorante", lei entra nei dettagli sulla loro vita intima: "L'ultima volta che abbiamo provato a farlo mi ha detto ‘non mi piace come baci'. Ma è normale che a me passa la voglia. Lui vuole stare con Cicciolina, ma di che parliamo".

Le estenuanti frasi fatte di Luciano Punzo

Manuela, sempre più stanca del rapporto con Stefano, ha trovato conforto nel tentatore Luciano Punzo, che la riempie di attenzioni e la consola nei momenti più difficili, regalandole anche una notte insieme in spiaggia a guardare l'aurora. Il contributo più importante del modello a Temptation sono però le sue frasi romantico/trash a Manuela: "Qual è la prima parola che ti rende felice?”, "Che significato ha per te l'alba?", "Dov'eri stata in tutto questo tempo?", "Lo sai che un girasole non piange?".