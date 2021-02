La trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip è stata segnata dal momento tutto dedicato al lutto di Dayane Mello. La tragica morte di suo fratello Lucas in seguito a un incidente stradale ha destabilizzato l'ambiente, ma ha concesso a tutti di mettere in mostra i propri sentimenti e le proprie emozioni. Di conseguenza, ecco i momenti imperdibili del Grande Fratello Vip – trentasettesima puntata.

Il sorriso di Dayane Mello

C'è un sorriso che non dimenticheremo, quello di Dayane Mello rivolto agli ex concorrenti arrivati per sostenerla. E c'è il suo monologo: "Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non avete risolto con i vostri cari, fatelo perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c'è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto".

L'abbraccio tra Dayane Mello e Simona Perini

Simona Perini, la ex suocera di Dayane Mello, è arrivata nella casa per dimostrare il suo affetto e la sua vicinanza a lei. Tra loro non sempre c'è stato buon sangue, ma c'è grande stima e grande affetto: "Lo sai che non sei sola fuori, siamo tutti con te. Siamo in contatto con tuo padre, Stefano lo chiama tutti i giorni. Ti vogliamo bene". Dayane conferma: "Lei mi ha insegnato a fare la mamma".

Il monologo di Alfonso Signorini

Il monologo di apertura di Alfonso Signorini è uno dei momenti imperdibili. Si è preso una bella responsabilità, ancora una volta, e davanti alle telecamere ci mette la faccia: "Questa è la casa delle case", dice introducendo per la prima volta nella storia di un reality show un argomento tabù come la morte: "Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella casa del Grande Fratello. L'abbiamo avvisata immediatamente, messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare".

L'incontro tra Andrea Zelletta e suo padre

Fazzoletti pronti anche per l'incontro tra Andrea Zelletta e suo padre, reo di essere stato manchevole d'affetto più volte nel corso della crescita di Andrea: "Non è che io sono glaciale. È che sono cresciuto così, mio padre così mi ha cresciuto. Ho sbagliato, ho dato per scontato tante cose perché amare è bello. Per me, era come fosse una cosa scontata. Ho sbagliato, abbiamo sbagliato. Ci voleva ogni tanto dirti che ti voglio bene, farti bene al cuore".

Le lacrime di Giulia Salemi per la sorella Nausicaa

Giulia Salemi scoppia in lacrime quando viene a sapere che sua sorella adottiva Nausica, con la quale non ha rapporti da 15 anni, ha rilasciato un’intervista. È una lettera indirizzata a Giulia, per dirle “Mi manchi” e che vorrebbe presto rivederla. Prossima ospite al Grande Fratello Vip?