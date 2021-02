Nella trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip, Dayane Mello ha ricevuto la visita della sua ex suocera, la madre di Stefano Sala. Una puntata segnata inevitabilmente dal lutto della modella brasiliana che ha perso il fratello Lucas in un incidente stradale. L'incontro tra le due lascia presagire che non c'è stato grande rapporto in passato, infatti Simona Perini esordisce: "Siamo partiti male, ma poi ci siamo riprese io e te".

Le parole della ex suocera di Dayane Mello

Dayane Mello rivela: "Ci siamo trovate fin da subito, mi ha insegnato a essere mamma, mi ha insegnato i segreti fino a oggi e amarmi nel bene e nel male". La ex suocera spiega: "Abbiamo litigato tante volte, ma non è difficile volerle bene. È bella perché è fatto anche così".

Siamo tutti in contatto con tuo papà, siamo tutti stretti vicino a te. Ho perso anche io un fratello e so che cosa vuol dire. Ricordati sempre che devi essere forte. Sai quanto ti vogliamo bene? Siamo tutti con te. Non sei sola, sciocca. Io di nascosto ti guardo. Anche alla Bubi ogni tanto la faccio vedere. Ha fatto quel disegno quel giorno, incredibile. Gli ho detto fai un disegno per la mamma perché lei dice che le manchi.

Il dolore di Dayane Mello

Parole importanti di Dayane Mello dichiarate anche alla presenza degli ex concorrenti che sono venuti da lei per salutarla, stringerla forte e farle le condoglianze. Dayane Mello si è sfogata, lasciandosi andare in un monologo destinato a entrare nella storia del reality show: