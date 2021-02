Nella serata delle grandi emozioni per Dayane Mello, che ha ricordato il fratello morto in un incidente stradale, c'è spazio anche per Andrea Zelletta guarda finalmente in faccia il suo papà. Il momento giardino con tanto di freeze è tutto per lui. Alfonso Signorini offre questa opportunità al concorrente della casa del Grande Fratello Vip, che aveva confessato di non avere troppo spesso sentito il bene di suo padre perché non gliel'ha mai detto. Così, il padre si ritrova nel giardino per confessargli il suo amore: "Ho sbagliato a non dirtelo spesso. Ho dato per scontato troppe cose".

Le parole del papà di Andrea Zelletta

Il padre di Andrea Zelletta è un fiume in piena: "Ti chiedo scusa, ma non sono glaciale". Poi si complimenta con gli inquilini della casa: "Grazie per il bene che volete a mio figlio".

Non è che io sono glaciale. È che sono cresciuto così, mio padre così mi ha cresciuto. Ho sbagliato, ho dato per scontato tante cose perché amare è bello. Per me, era come fosse una cosa scontata. Ho sbagliato, abbiamo sbagliato. Ci voleva ogni tanto dirti che ti voglio bene, farti bene al cuore. È il momento di recuperare. C'è tempo, no? Sei diventato un armadio a sei ante. Aprendo questo armadio, è uscito Andrea, quello che conosciamo. Sincerità, coerenza, disponibilità. Sei un ragazzo da sposare subito, da maritare subito. Noi siamo fieri di te, io la mamma. All'inizio ci guardavamo, vedevamo che eri chiuso nel tuo guscio. Poi ho capito che ti sentivi un pesce fuor d'acqua. Vedo che invece adesso tutti ti vogliono bene. Grazie per voler bene a mio figlio.

Andrea Zelletta ha ringraziato suo padre: "Il fatto che tu sei venuto qui, mi ha fatto capire meglio tutto. Non ci sarà mai più nulla di scontato tra me e te, perché la vita è una. Bisogna godersela senza avere rimpianti, perché non se ne possono avere".