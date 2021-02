Dayane Mello protagonista assoluta della trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip. La morte del fratello Lucas in un incidente stradale l'ha piegata ma non l'ha spezzata. E il suo sorriso davanti agli ex concorrenti che le tributano un lungo applauso, diventa una sorta di lezione in mondovisione. Parole che in altri momenti potrebbero sembrare vuote, ma che in questa situazione, in questo contesto, cambiano valore e acquistano, anche davanti alla lente televisiva che è solita gonfiare a dismisura il sentimento, un'immagine autentica.

Le parole di Dayane Mello

Le parole, si dice, in alcuni momenti non servono a niente. Ma quelle pronunciate da Dayane Mello con un sorriso incredibilmente naturale, sembrano dare la pace, come un lenitivo a tutte le sofferenze.

Non perdete più tempo con le cose banali della vostra vita, andate avanti con le cose che contano. Se avete cose che non avete risolto con i vostri cari, fatelo perché il tempo non torna più indietro. Il Grande Fratello mi ha insegnato che c'è sempre un nuovo ricominciare. La morte è qualcosa di assurdo, ma io vi ringrazio e vi amo tanto.

Le parole di Alfonso Signorini

Anche Alfonso Signorini ha utilizzato parole che sono degne di nota, di essere ricordate per un momento giocoforza storico, irripetibile per la storia del Grande Fratello Vip.

Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella casa del Grande Fratello. L'abbiamo avvisata immediatamente, messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare.

Ma il sorriso di Dayane Mello, quel sorriso, è probabilmente in grado di cancellare ogni sofferenza.