È la serata di Dayane Mello, del suo lutto. Alfonso Signorini apre la trentasettesima puntata proprio con un lungo monologo introducendo quello che inevitabilmente sarà il tema portante di questa puntata, la morte di suo fratello in un incidente stradale: "Il Grande Fratello è la casa nelle case". Spiega il punto di vista di Dayane Mello: "Ha deciso di restare qui, perché i suoi compagni sono come la sua famiglia". E spiega ancora: "In un programma di intrattenimento, stride il concetto della morte". Anche Pupo interviene: "Quando ho perso mio padre, la sera andai a cantare. È il modo nostro, di noi gente di spettacolo di reagire alla morte dei nostri cari. È la cosa giusta da fare, continuare".

Il monologo di Alfonso Signorini

Anche la casa del Grande Fratello Vip è una casa come le vostre, perché ha dovuto affrontare il lutto. Quello di Dayane Mello, che ha perso il fratello di 26 anni in un incidente stradale. In un programma di intrattenimento, la morte non può entrarci. Però Dayane ha fatto una scelta: restare nella casa del Grande Fratello. L'abbiamo avvisata immediatamente, messa in contatto con il papà e il fratello e per il momento, anche per le difficoltà di raggiungere il Brasile a causa della pandemia, Dayane ha deciso di non lasciare i suoi compagni. I suoi compagni oggi sono la sua famiglia. Ognuno davanti al dolore reagisce a modo suo e nessuno di noi può giudicare.

Il racconto della giornata

In prima serata viene così messo in mostra tutto il dolore di Dayane Mello, in un drammatico resoconto minuto per minuto di tutto quello che è accaduto. Il risveglio di un giorno come un altro, la convocazione nel confessionale e la drammatica notizia. Dayane in lacrime, l'abbraccio dei compagni. Alfonso Signorini ancora: "Pensate alla vita come è beffarda. Il giorno prima di andarsene, Lucas aveva dedicato un post a sua sorella. Una foto felice di lui, Juliano e Dayane e in italiano la scritta: "Mi manchi".

In studio non ci sono ex concorrenti

In studio, mancano gli ex concorrenti. Una modifica probabilmente resa necessaria dai toni differenti della puntata di questa sera.