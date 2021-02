Lunedì 1 febbraio 2021 è andata in onda la 36esima puntata del Grande Fratello Vip. In attesa del grande momento della finale, prevista per il 1 marzo, ecco i cinque momenti più importanti che hanno reso degna di nota la diretta.

Il clamoroso salvataggio di Alda D'Eusanio

Alda D’Eusanio è stata salvata dalla squalifica dopo aver utilizzato la parola ‘neg*o'. Gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di rimettere la responsabilità nelle mani del pubblico, che ha assolto la concorrente. Vibranti proteste sui social, anche Mario Balotelli twitta: "Italia rovinata di pochi deficienti. Deluso e triste"

L'incontro tra Nicolò e Andrea

Nicolò Zenga ‘riabbraccia' suo fratello Andrea. Un confronto molto atteso e ricco di emozioni. Le lacrime, infatti, sono trattenute davvero a fatica: “Io e te siamo una cosa sola, sei una forza e non te ne rendi conto” rivela Nicolò. E sul padre: “Voglio apprezzare lo slancio che ha avuto, non mi sento di commentare altro".

La proposta di matrimonio di Nello a Carlotta

Carlotta Dall'Isola è stata eliminata ma prima c'è stato un momento tutto per lei. Il compagno Nello Sorrentino è arrivato per chiederle la mano: "Appena esci da qui è tutto pronto, ho preso anche la casa". Solito siparietto di Carlotta: "Hai fatto il bravo, vero?". Alfonso Signorini assicura: "L'ho fatto seguire dai paparazzi".

La rivelazione di Maria Teresa Ruta

Udite, udite: Maria Teresa Ruta e Francesco Baccini hanno avuto un flirt, quindici anni fa. È stata la rivelazione che la conduttrice ha fatto all'improvviso questa rivelazione: "Spero mi perdoni se ho fatto il suo nome, ma quindici anni fa ho avuto una storia". Maria Teresa Ruta incassa i complimenti di Alda D'Eusanio: "Ha un fascino molto particolare".

Pace fatta tra Elisabetta e Giulia

Con la presenza in studio di Elisabetta Gregoraci, si è messo definitivamente un freno al presunto triangolo amoroso con Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Elisabetta Gregoraci rassicura la Salemi: "Sono molto felice che Pierpaolo sia in finale, ma non preoccuparti per la cena, andiamo tutti insieme! Giulia stai serena e non preoccuparti, verrà anche Alfonso con noi".