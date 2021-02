La puntata del Grande Fratello Vip dell'1 febbraio 2021, la trentaseiesima di questa eterna edizione, ha visto chiudere una storyline che è stata portata avanti per lungo tempo. Parliamo del presunto triangolo tra Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci e Giulia Salemi. Un triangolo che si chiude bene e che non restituisce le scintille promesse. La storia tra Pierpaolo e Giulia procede, ma è ovvio che nel cuore di Pretelli c'è sempre un posticino per Elisabetta Gregoraci che, arrivata in collegamento, manda un saluto e chiude definitivamente la questione: tra loro c'è solo amicizia.

Il momento tanto atteso

Alfonso Signorini fiuta l'odore del big moment e prova a ravanare nei sentimenti di Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli: "Ma ho visto che Giulia è un po' nervosa, soprattutto dopo l'ultima puntata. Non so dire però se era più nervosa o più gelosa". Ma Elisabetta Gregoraci prende parola e chiude ogni discorso: "Sono molto felice che Pierpaolo sia in finale, ma non preoccuparti per la cena, andiamo tutti insieme! Giulia stai serena e non preoccuparti, verrà anche Alfonso con noi".

Il messaggio di Alfonso Signorini

Dopo le parole di Elisabetta Gregoraci, che ha sgombrato definitivamente il campo da qualsiasi possibilità, Alfonso Signorini cavalca il lato opposto e parla a cuore aperto a Giulia Salemi e scherza con gli opinionisti in studio, che provano a mettere zizzania.

Continuate la vostra storia perché che voi due vi volete bene si vede da qui. Giulia, non stare a sentire queste merdacce in studio e goditela. Noi siamo qua a rosicare per voi.

Giulia Salemi conferma: "Io so di essere subentrata e non contesto quello che è successo prima. Questa cena ci sarà e io non vedo l'ora di partecipare". Tutto è bene quel che finisce bene, il trio più interessante di questa edizione ha portato forse stabilità alla coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.