Alda D'Eusanio è stata salvata dal Grande Fratello Vip nonostante abbia pronunciato la stessa parola pronunciata da Fausto Leali: "Neg*o". Il Grande Fratello Vip decide di non eliminarla direttamente, ma di passare dal pubblico mediante un televoto flash. Il pubblico decide di perdonarla. Un gesto inaccettabile per Mario Balotelli che su Twitter esprime tutto il suo disappunto: "Il non senso di un programma visto da tanti è incredibile e far votare la parte non offesa sinceramente ancor di più è dimostrazione di una ignoranza inaccettabile. L'Italia, ragazzi, come dico sempre è il paese più bello del mondo rovinato da pochi deficienti. Deluso e triste".