Nello e Carlotta, ex concorrenti di Temptation Island, si sposeranno. Carlotta Dell'Isola, ora concorrente al GFVip, ha ricevuto la sorpresa da parte del suo fidanzato Nello Sorrentino. Uscita in passerella ha trovato Nello molto emozionato, senza poterlo riabbracciare per via delle restrizioni dovute al Covid. Non si aspettava di certo che lui le stesse facendo la sua tanto desiderata proposta di matrimonio. Pur con le lacrime agli occhi per la gioia, la concorrente vuole assicurarsi che Nello "abbia fatto il bravo", tornando finalmente nei panni della Carlotta che abbiamo conosciuto attorno ai falò di Temptation Island. "Appena esci è tutto pronto, ho preso casa per noi due!", promette Nello. "Ha sempre fatto il bravo!", assicura Signorini, "L'ho fatto seguire dai paparazzi".

Nello e Carlotta si sposeranno

Nello Sorrentino e Carlotta Dell'Isola avevano annunciato lo scorso ottobre l'intenzione di sposarsi. Un mese dopo la fine di Temptation Island, Carlotta Dell'Isola aveva rivelato che Nello era diventato molto romantico, le lasciava lettere e bigliettini d'amore. Anche Nello Sorrentino aveva ammesso ad Alessia Marcuzzi di essere felice e di avere recuperato le sue certezze e tutte le passioni nei confronti della sua compagna Carlotta. Sei anni insieme che sono riusciti a fruttare. L'esperienza di Temptation Island 2020, dunque, è servita molto a entrambi: "La bufera è passata. A breve le chiederò di sposarla, il programma ci ha fatto riaccendere la passione".

Il percorso di Nello e Carlotta a Temptation Island

Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino erano usciti insieme, ma Carlotta aveva avvisato: "Siamo in prova". Nello aveva cercato di spiegare: "Io mi sono comportato bene, non mi sono mai comportato male. Io qui ho capito che ho voglia di sposarti". Carlotta: "Io sono venuta qui dentro che la vita mia finiva con la tua e ho capito che non è così". Nello: "Io sono venuto qui a dirti che ti amo e tu mi rispondi così". Alessia Marcuzzi prova a mediare: "Lei è arrabbiata, quindi magari prova a comprenderla". E Nello: "Sono venuto qui non per fare lo scemo. Io sono venuto per fare una prova d'amore. Ho capito i miei sbagli che ho fatto quest'anno e mezzo, voglio darti centomila volte quello che t'ho dato".