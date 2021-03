Lunedì 22 marzo è andata in onda la terza puntata dell'Isola dei Famosi 2021. Questi i 5 momenti più significativi della diretta, che ha visto l'eliminazione di Akash Kumar. Il modello ha rifiutato l'opportunità di restare a Parasite Island, una scelta accolta con una cxerta stizza da parte di Ilary Blasi e degli opinionisti. I nominati della puntata sono Brando Giorgi e Francesca Lodo.

Elettra Lamborghini è in studio, Roberto Ciufoli ritorna

Nelle prime due puntate era stata costretta a restare lontana dallo studio, apparendo in collegamento da casa. Finalmente è finita la quarantena di Elettra Lamborghini, che ha dovuto affrontare un periodo piuttosto difficile: chiusa in casa da sola, alle prese con il coronavirus che le ha portato pochi sintomi ma tanta ansia, ha dovuto affrontare anche la perdita dell'adorato cagnolino. All'Isola, al suo esordio in studio, è apparsa comunque sorridente e armata della sua innegabile simpatia e solarità. Dopo l'infortunio subito nella prima puntata e una settimana in albergo, è rientrato inoltre in gioco Roberto Ciufoli.

Akash Kumar eliminato dall'Isola dei Famosi

Sicuramente è uno dei concorrenti più discussi e chiacchierati di questa edizione, e il suo carattere forte, da molti considerato segno di arroganza, gli è costato una certa ostilità da parte del pubblico, che ha sancito l'eliminazione di Akash Kumar nel corso della puntata. Il modello veronese di origine indiana ha avuto comunque la possibilità di restare in gioco, passando a Parasite Island, l'area già abitata dagli anti-naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo. Ha però deciso di rifiutare: a nulla sono valse le insistenze di Fariba e degli opinionisti. Tommaso Zorzi l'ha spinto a non rifiutare una simile occasione e Ilary è apparsa piuttosto stizzita: "Mi dispiace perché abbiamo dato spazio a te e non a qualcun altro, che avrebbe sicuramente fatto quest'isola meglio di te. Prendi il tuo sacchetto e torna in Italia".

Ilary Blasi rischia di spoilerare Parasite Island

Ilary Blasi sulle orme di Mara Venier. La conduttrice ha rimproverato Tommaso Zorzi che aveva rischiato di spoilerare l'esistenza di Parasite Island agli altri naufraghi, In realtà, l'opinionista aveva parlato a collegamento chiuso con la Palapa. Lei, invece, si è lasciata sfuggire l'argomento tabu dopo la prova ricompensa, quando Brando Giorgi è passato alla squadra dei Burinos: "La tua permanenza tra i Rafinados è durata pochissimo, come Ferdinando [Guglielmotti, ex concorrente] nell'isola Para…". Ilary si è accorta della gaffe e si è zittita immediatamente. Probabilmente i naufraghi non hanno capito nulla, ma l'immagine di lei che si tappa la bocca è già destinata a diventare un meme virale.

Avance all'Isola dei Famosi da Vera Gemma e Awed

Il richiamo dell'amore comincia a farsi sentire all'Isola. Se a Gilles Rocca manca la sua fidanzata Miriam Galanti, Awed ha confessato di essere molto attratto dalle bionde Drusilla Gucci e Miryea Stabile (che lo ha etichettato come "simpatico"), mentre Vera Gemma ha rivolto avance a Beppe Braida, Awed e Akash. Nulla di male: Vera ironizza sul suo ruolo di Milf. In realtà è fedelissima al fidanzato 22 enne Jeda (di 28 anni più giovane) che si è detto fiducioso: "So che scherza".

In nomination Brando Giorgi e Francesca Lodo

La prova immunità è stata vinta dai Rafinados. I due concorrenti nominati della puntata sono Brando Giorgi e Francesca Lodo. L'attore ha pagato il suo recentissimo ingresso nella squadra dei Burinos (dov'è entrato, cambiando gruppo, dopo la prova ricompensa) e, essendo l'ultimo arrivato, è apparso come l'elemento sacrificabile. Il televoto deciderà chi dei due sarà eliminato nella puntata del 25 marzo. Il più votato avrà comunque la possibilità di restare in gioco a Parasite Island.