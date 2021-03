È successo anche stavolta ed è toccato ad Ilary Blasi. Anche in quest'edizione 2021 dell'Isola dei Famosi c'è stato il momento spoiler relativo all'isola alternativa, ovvero quella sulla quale i naufraghi possono decidere restare dopo l'eliminazione. Quest'anno si chiama Parasite Island e Ilary Blasi, in un momento di lapsus, ha pronunciato il nome dell'isola proprio mentre il collegamento con i naufraghi e Massimiliano Rosolino era ancora aperto.

La gaffe di Ilary Blasi

La conduttrice stava parlando nello specifico con Brando, al quale stava comunicando che sarebbe entrato a far parte del gruppo dei burinhos. Poi, senza rendersene conto, ha pronunciato proprio il nome di Parasite Island a collegamento aperto, tappandosi da sola la bocca dopo aver capito l'errore commesso. I naufraghi, tuttavia, non sembrano aver capito cosa fosse successo, per quanto vada precisato che questo dell'Isola alternativa sia un po' il segreto di pulcinella dell'Isola dei Famosi, qualcosa che ormai si immaginano tutti, al netto delle varie declinazioni.

Fu Mara Venier la prima a farlo

D'altronde anche quella commessa da Ilary Blasi non è la prima gaffe di questo tipo. Non è infatti la prima volta che succede una cosa di questo tipo, visto che il primato dello spoiler in questo reality show spetta a Mara Venier, protagonista di un numero identico nell'edizione in cui è stata opinionista del programma. In quella edizione c’era Alessia Marcuzzi alla conduzione e Mara condivideva il ruolo di opinionista insieme ad Alfonso Signorini. Cecilia Rodriguez era su Playa Desnuda, isola di cui i naufraghi non erano a conoscenza. La Venier si lanciò in una domanda a Valerio Scanu che stava imitando Belen Rodriguez e gli domandò cosa pensava di sua sorella Cecilia sull’altra spiaggia. Quello che accadde dopo lo ricordano tutti.

Lo scontro tra Ilary e Akash

Tra l'altro Parasite Island è stata teatro di un forte screzio tra Ilary Blasi e Akash, il naufrago eliminato che ha rinunciato alla possibilità di rimanere su Parasite Island nonostante si trovasse sull'Isola da una sola settimana. Sia gli opinionisti che la conduttrice hanno provato a convincerlo, ma davanti all'ennesimo no la risposta di Ilary Blasi è stata secca: "Prendi il tuo sacchetto e tornatene in Italia".